Preparan Municipio y comités vecinales acciones por el Día del Niño

Publicidad - LB2 -

Desarrollo Social coordinará entrega de juguetes y bolos en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social sostuvieron una reunión de trabajo con el director general de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, para revisar la logística de las acciones que se implementarán con motivo del Día del Niño en distintos sectores de la ciudad.

En el encuentro participaron el coordinador de la Comisión, Pedro Alberto Matus Peña, y la regidora María Dolores Adame Alvarado, quienes analizaron la distribución de apoyos dirigidos a niñas y niños a través de comités vecinales.

- Publicidad - HP1

El funcionario informó que actualmente se encuentra en revisión la distribución de juguetes y bolos, los cuales serán entregados conforme a las solicitudes que presenten las representaciones comunitarias.

La intención es definir con precisión la cantidad de apoyos que se asignarán a cada sector, con base en los requerimientos recibidos y la disponibilidad presupuestal.

Vallejo Quintana recordó que en diciembre pasado se realizaron entregas de bolos en algunas colonias, por lo que ahora se evalúa el número de juguetes que podrán distribuirse en esta nueva jornada.

Respecto a la organización de eventos masivos, se indicó que las actividades recreativas estarán a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, mientras que Desarrollo Social contribuirá con la dotación de juguetes y bolos como parte de la coordinación interinstitucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.