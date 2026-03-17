Propone diputada Joss Vega implementar auditorías de género a nivel nacional

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La iniciativa busca evaluar políticas públicas y reducir brechas de desigualdad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del PAN, Joss Vega, presentó una iniciativa para impulsar la implementación de auditorías de género en todo el país, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de igualdad sustantiva.

La propuesta, respaldada por legisladoras de su bancada, plantea modificar la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, incorporando un capítulo específico que regule la aplicación de estas herramientas a nivel federal.

“La implementación de Auditorías de Género en el ámbito federal enviaría un mensaje claro; el compromiso con las mujeres de México debe traducirse en políticas efectivas”, señaló la legisladora.

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Las auditorías de género son instrumentos técnicos que permiten evaluar la implementación de políticas públicas, identificar brechas de desigualdad y proponer acciones para mejorar la equidad entre mujeres y hombres dentro de instituciones.

La iniciativa destaca que Chihuahua es actualmente la única entidad del país donde se desarrollan estas evaluaciones, con un total de 18 auditorías realizadas desde 2014 en dependencias como el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado y diversas secretarías.

La legisladora subrayó que estos mecanismos han permitido detectar áreas de oportunidad y fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal.

Asimismo, planteó que la experiencia de Chihuahua puede servir como base para replicar este modelo a nivel nacional, mediante una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos legislativos para reducir la desigualdad y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de instrumentos de evaluación y seguimiento en las políticas públicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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