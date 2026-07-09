Responde Gobierno Municipal a críticas sobre Bomberos y destaca inversión en equipamiento

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Autoridades municipales aseguran que desde 2022 se han destinado más de 46 millones de pesos para fortalecer al Departamento de Bomberos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal respondió a los señalamientos realizados por la diputada Xóchitl Contreras sobre las condiciones del Departamento de Bomberos y aseguró que, desde 2022, ha destinado más de 46 millones de pesos en equipamiento e infraestructura para fortalecer la capacidad operativa de la corporación.

El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, afirmó que la administración municipal ha privilegiado la inversión en vehículos, herramientas y equipo de protección para los elementos, además de incrementar el presupuesto destinado a Bomberos, Rescate y Protección Civil.

“En lugar de realizar recorridos para señalar presuntas deficiencias, la legisladora debería gestionar recursos adicionales para fortalecer al Departamento de Bomberos”.

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De acuerdo con el funcionario, los recursos se han utilizado para la adquisición de camiones extintores, vehículos de ataque rápido, equipos hidráulicos de rescate, motobombas, mangueras, escafandras, guantes, uniformes y equipo de protección personal. Agregó que este año también se encuentra en proceso la compra de nuevas motobombas para reforzar la atención de emergencias durante la temporada de lluvias.

Nájera Payán informó que el presupuesto anual destinado a Bomberos, Rescate y Protección Civil asciende a 139 millones de pesos, y sostuvo que el personal de estas corporaciones recibe los salarios más altos del estado con un esquema de remuneración integrado que fortalece sus prestaciones y futuras jubilaciones.

El funcionario añadió que el Gobierno Municipal entrega anualmente incentivos económicos a bomberos y policías con motivo de sus respectivas conmemoraciones y aseguró que la administración mantiene una política de fortalecimiento permanente para las corporaciones de emergencia.

“Los esfuerzos también deberían enfocarse en fortalecer a las corporaciones de municipios como Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y las comunidades serranas, donde enfrentan incendios forestales con recursos considerablemente menores”.

Finalmente, Nájera Payán cuestionó la propuesta impulsada por legisladores del PAN para reducir de 2 a 1.5 por ciento la asignación presupuestal destinada a los cuerpos de bomberos, al considerar que la prioridad debe ser incrementar los recursos para estas instituciones en todo el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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