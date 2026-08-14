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El hijo del expresidente López Obrador atribuyó el retiro de su visa a una decisión política y pidió al presidente Donald Trump responder sobre el caso.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que autoridades de Estados Unidos revocaron su visa para ingresar a ese país y atribuyó la medida a una decisión de carácter político.

En una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, López Beltrán responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado el retiro del documento. El exdirigente de Morena sostuvo que las autoridades estadounidenses carecen de pruebas sobre algún acto ilícito o conducta indebida en su contra.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”.

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López Beltrán aseguró que ha conducido su vida pública y privada bajo los principios que, afirmó, recibió de sus padres, y calificó la cancelación de la visa como una represalia de funcionarios estadounidenses contra políticos y gobiernos que no coinciden con sus posiciones.

¿Qué pidió Andrés Manuel López Beltrán a Donald Trump?

En su mensaje, López Beltrán pidió directamente a Trump aclarar si estaba enterado de la revocación de su visa y cuestionó la actuación de Rubio y Landau. También planteó al mandatario estadounidense la posibilidad de remover a ambos funcionarios si la decisión hubiera sido tomada sin su conocimiento.

“Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece, porque la hipocresía no puede ser la doctrina que guie el noble oficio de la política”.

La carta elevó el episodio de una decisión consular a un señalamiento político dirigido a integrantes de primer nivel del gobierno estadounidense. Hasta el momento, la argumentación pública sobre las causas específicas de la revocación expuesta en la información disponible corresponde a la versión difundida por López Beltrán.

¿Cuál es el momento político de López Beltrán?

El caso ocurre después de que López Beltrán dejó, el 25 de mayo de 2026, la Secretaría de Organización de Morena, cargo que ocupaba desde septiembre de 2024. Su salida estuvo vinculada con su intención de buscar una diputación federal por el Distrito VI de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027.

Desde agosto inició actividades territoriales en las secciones electorales del distrito, integrado por zonas de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Su aspiración a ingresar a la Cámara de Diputados representa una nueva etapa en la trayectoria política del hijo del fundador de Morena, quien durante la Presidencia de López Obrador no ocupó un cargo de elección popular.

La revocación se produce además en un contexto en el que el gobierno estadounidense ha recurrido a restricciones y cancelaciones de visas como parte de distintas políticas de seguridad y control migratorio. El Departamento de Estado informó el 5 de agosto sobre nuevas restricciones contra decenas de personas vinculadas, según sus autoridades, con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación; ese comunicado no identifica públicamente a López Beltrán.

Con información de Milenio y El País