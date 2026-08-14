Acusa López Beltrán a Rubio y Landau de actuar con sesgo político tras revocación de visa

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Andrés Manuel López Beltrán envió una carta a Donald Trump tras la cancelación de su visa estadounidense.

Villahermosa, Tab. (ADN/Arturo Hernández) – Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de actuar con motivaciones políticas luego de que, afirmó, le fue cancelada su visa para ingresar a ese país.

El también integrante de Morena difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, en la que sostuvo que la decisión fue tomada por funcionarios del Departamento de Estado sin que existan pruebas en su contra por algún acto irregular.

“No cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”, señaló López Beltrán en la misiva.

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En el documento, López Beltrán calificó la cancelación de su visa como una determinación de carácter político y cuestionó el papel de Rubio y Landau dentro de la administración estadounidense. También los acusó de actuar contra gobiernos y dirigentes que, según su planteamiento, no se alinean con sus intereses.

El hijo del exmandatario planteó dos preguntas directas a Trump: si estaba enterado de la cancelación de la visa y, en caso afirmativo, si no consideraba la medida como un acto de prepotencia; o si no tenía conocimiento de ella, si procedería a corregir la decisión adoptada por sus funcionarios.

“Me gustaría conocer su opinión sobre este caso”, expresó en la carta enviada al mandatario estadounidense.

La controversia ocurre en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos por la cancelación de visas a figuras públicas mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió este viernes al tema y consideró que, si existen señalamientos de delitos, deben presentarse pruebas ante las autoridades mexicanas.

Christopher Landau ha sido señalado públicamente por su papel en decisiones relacionadas con visas estadounidenses, luego de asumir una postura activa en redes sociales sobre casos de personas extranjeras consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha difundido públicamente los motivos específicos de la cancelación de la visa de López Beltrán, mientras que el político tabasqueño pidió una respuesta directa del presidente estadounidense sobre el caso.

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