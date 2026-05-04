Cita FGR a 50 personas por operativo con agentes de la CIA en Chihuahua

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Fiscalía investiga posible violación a la seguridad nacional tras muerte de dos agentes estadounidenses.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a cerca de 50 personas relacionadas con el operativo en la Sierra de El Pinal, Chihuahua, donde participaron agentes extranjeros y que derivó en la muerte de dos elementos de la CIA el pasado 19 de abril.

El vocero de la dependencia, Ulises Lara López, informó que las comparecencias forman parte de una investigación para esclarecer la participación de personas extranjeras en acciones de seguridad dentro del territorio nacional.

“Se investigará de manera exhaustiva lo ocurrido (…) ante la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”.

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El funcionario detalló que las personas citadas estuvieron involucradas en el operativo realizado en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un presunto narcolaboratorio en la zona serrana.

Además de las declaraciones, la FGR ha emitido requerimientos formales a diversas autoridades para verificar el estatus legal de los agentes extranjeros, incluyendo sus acreditaciones, autorizaciones y el conocimiento previo de autoridades estatales sobre su presencia.

La indagatoria también busca establecer las condiciones jurídicas bajo las cuales se planeó y ejecutó el operativo, así como deslindar responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.

La presencia de los agentes estadounidenses se hizo pública tras el accidente carretero en el que murieron dos de ellos junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lo que abrió un debate sobre la legalidad de su participación en operativos en México.

En este contexto, la Fiscalía señaló que recabará datos de prueba suficientes para determinar si existieron irregularidades o violaciones a la legislación nacional, particularmente en materia de soberanía y seguridad.

Finalmente, se reiteró que la FGR es la única autoridad competente para conducir este tipo de investigaciones, en coordinación con instancias locales, en un caso que ha generado implicaciones políticas y diplomáticas a nivel nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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