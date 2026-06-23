Celebrará Claudia Sheinbaum su cumpleaños con periodistas en Palacio Nacional

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La presidenta adelantó que compartirá pastel al concluir La Mañanera del Pueblo de este miércoles 24 de junio.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este miércoles celebrará su cumpleaños durante la conferencia matutina denominada La Mañanera del Pueblo, que se realiza diariamente en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de este martes, integrantes de la prensa le preguntaron si tenía previsto realizar algún festejo con motivo de su cumpleaños, a lo que respondió afirmativamente y señaló que habrá pastel para compartir con los asistentes al término del encuentro con medios de comunicación.

“Sí”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la posibilidad de celebrar con pastel durante la conferencia.

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La titular del Ejecutivo federal indicó además que uno de los colaboradores del gobierno será el encargado de adquirir el pastel para la convivencia prevista al finalizar la jornada informativa.

Sheinbaum nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1962 y este año conmemorará un nuevo aniversario de vida en compañía de periodistas, reporteros, comunicadores y personal que participa cotidianamente en las actividades de la Presidencia de la República.

Se prevé que, al concluir la conferencia matutina, los asistentes le interpreten las tradicionales Mañanitas, una práctica que ya se realizó durante la celebración del año anterior en el mismo recinto histórico.

En la conmemoración de 2025, la presidenta recibió diversas muestras de afecto, arreglos florales y varios pasteles, los cuales fueron compartidos con representantes de los medios de comunicación presentes en Palacio Nacional.

Para este año se espera una dinámica similar, con una breve convivencia posterior a la conferencia y la participación de quienes cubren de manera habitual las actividades presidenciales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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