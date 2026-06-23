Confirman Francia y Argentina su candidatura al título en el Mundial 2026

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Ambas selecciones sumaron nuevas victorias y se perfilan como líderes de sus grupos rumbo a la ronda de 32.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Francia y Argentina dieron un nuevo paso hacia la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse en sus respectivos compromisos de la segunda jornada, consolidándose como dos de las selecciones con mejor desempeño en lo que va del torneo.

La selección francesa derrotó 3-0 a Irak dentro de la actividad del Grupo I, resultado que le permite mantenerse con paso perfecto y llegar en posición privilegiada a la última fecha de la fase de grupos.

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Por su parte, Argentina venció 2-0 a Austria en el Grupo J, reafirmando su condición de favorita y acercándose al liderato definitivo del sector.

La jornada también dejó una victoria clave para Noruega, que superó 3-2 a Senegal en uno de los encuentros más disputados del día, mientras que Argelia derrotó 2-1 a Jordania para mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Los resultados comienzan a perfilar el escenario de clasificación en un Mundial que por primera vez reúne a 48 selecciones y otorga boletos a los dos mejores equipos de cada grupo, además de los ocho mejores terceros lugares.

Más allá de los marcadores, Francia y Argentina mostraron capacidad para administrar los encuentros, controlar los ritmos del juego y resolver los compromisos sin sobresaltos, características que suelen distinguir a los equipos con aspiraciones de llegar a las instancias finales.

Noruega también dejó una de las actuaciones más destacadas de la jornada, al responder en momentos de presión y sostener una ventaja mínima frente a Senegal en un partido que mantuvo incertidumbre hasta los minutos finales.

En contraste, Senegal y Jordania quedaron obligados a obtener resultados favorables en sus próximos compromisos para conservar opciones de avanzar a la ronda de 32.

La actividad de este martes presenta encuentros con implicaciones directas en la clasificación, destacando los duelos entre Portugal y Uzbekistán, Inglaterra frente a Ghana, Panamá contra Croacia y Colombia ante República Democrática del Congo.

Portugal buscará su primera victoria tras empatar en su debut, mientras que Inglaterra intentará consolidar su buen inicio de torneo ante una selección de Ghana que también llega con tres puntos.

En el otro frente, Croacia afrontará un partido determinante frente a Panamá para evitar complicaciones en la tabla, mientras que Colombia buscará acercarse a la clasificación cuando enfrente a una selección congoleña que sorprendió al rescatar un empate frente a Portugal.

Conforme se acerca el cierre de la fase de grupos, cada punto adquiere mayor relevancia en la lucha por los boletos a la siguiente ronda, especialmente en un formato que mantiene vivas a varias selecciones hasta las últimas jornadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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