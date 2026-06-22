Insiste Hacienda estatal en impacto de recortes federales por casi mil millones de pesos

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El Gobierno de Chihuahua asegura que mantendrá la inversión en obra pública pese a la reducción de participaciones federales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, afirmó que Chihuahua ha dejado de recibir cerca de mil millones de pesos en participaciones federales durante el primer cuatrimestre de 2026, situación que, aseguró, ha obligado a la administración estatal a fortalecer sus estrategias financieras para mantener la operación de proyectos prioritarios.

El funcionario señaló que la disminución de recursos provenientes de la Federación representa un reto para las finanzas estatales, aunque aseguró que el Gobierno del Estado ha decidido preservar los montos destinados a infraestructura y obra pública.

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Granillo Vázquez sostuvo que la inversión en infraestructura se mantiene como una prioridad, al considerar que este tipo de proyectos contribuye a la generación de empleo y al fortalecimiento de la actividad económica en distintas regiones de la entidad.

“Lo importante es mantener caminando todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, ya que esto nos ayuda a mejorar las condiciones económicas.”

El titular de Hacienda indicó que la administración estatal continúa realizando ajustes y planeación financiera para hacer frente al impacto derivado de la reducción de participaciones federales, sin afectar las obras consideradas estratégicas para el desarrollo del estado.

Las declaraciones del funcionario se producen luego de que la dirigente estatal de Morena, Brigitte Granados de la Rosa, afirmara que las participaciones federales han registrado excedentes durante los últimos ejercicios presupuestales y que, tan solo en el primer trimestre de 2026, Chihuahua habría recibido recursos adicionales por aproximadamente 700 millones de pesos.

Frente a esos señalamientos, Granillo reiteró que las cifras manejadas por la Secretaría de Hacienda estatal reflejan una disminución acumulada cercana a los mil millones de pesos respecto a lo proyectado originalmente para el periodo.

Además, explicó que existen recursos vinculados a convenios federales que aún permanecen pendientes de transferencia, por lo que el Gobierno del Estado mantiene gestiones para su recuperación en los próximos meses.

“Existen otros fondos económicos vinculados a convenios federales que todavía se encuentran en un estatus pendiente de recuperación.”

El funcionario expresó confianza en que parte de esos recursos puedan regularizarse durante el transcurso del año, lo que permitiría fortalecer la capacidad financiera de la administración estatal para continuar con proyectos de infraestructura y programas prioritarios.

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