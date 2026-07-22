Impulsa Estado taller para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en Juárez

La Secretaría de Desarrollo Humano promueve actividades de sensibilización dirigidas a servidores públicos y ciudadanía.
Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) llevó a cabo el taller de sensibilización “Ponte en mis Zapatos”, con el propósito de fortalecer la cultura de inclusión y promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad entre personal de dependencias estatales y la ciudadanía.
La actividad fue organizada por la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, mediante una metodología vivencial que permite a las y los participantes conocer algunas de las situaciones que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad.
“La actividad se desarrolla mediante dinámicas vivenciales que permiten a las y los participantes conocer algunas de las situaciones que enfrentan diariamente las personas con discapacidad”, explicó Luz Estela Sánchez, trabajadora social de la dependencia.
El taller tiene una duración aproximada de dos horas y se divide en cuatro módulos, enfocados en los distintos tipos de discapacidad: visual, auditiva, motriz e intelectual. Durante las sesiones también se analizan las barreras arquitectónicas y sociales, así como prácticas que favorecen la accesibilidad y la inclusión.
La dependencia informó que ha realizado alrededor de 40 actividades de sensibilización en la región, entre ellas los talleres Ponte en mis Zapatos, A través de mis ojos, Si el cielo es el límite, vamos al espacio y cursos de Lengua de Señas Mexicana, dirigidos a instituciones públicas, privadas, educativas y organizaciones sociales.
“Invitamos a instituciones públicas, privadas y educativas a sumarse a estas acciones que impulsan el respeto, la accesibilidad y la participación plena de las personas con discapacidad”, señaló el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.
Las personas o instituciones interesadas en solicitar estos talleres gratuitos pueden comunicarse al (656) 629-3300, extensión 17919, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
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