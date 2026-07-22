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Impulsa Estado taller para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La Secretaría de Desarrollo Humano promueve actividades de sensibilización dirigidas a servidores públicos y ciudadanía.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) llevó a cabo el taller de sensibilización “Ponte en mis Zapatos”, con el propósito de fortalecer la cultura de inclusión y promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad entre personal de dependencias estatales y la ciudadanía.

La actividad fue organizada por la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, mediante una metodología vivencial que permite a las y los participantes conocer algunas de las situaciones que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad.

“La actividad se desarrolla mediante dinámicas vivenciales que permiten a las y los participantes conocer algunas de las situaciones que enfrentan diariamente las personas con discapacidad”, explicó Luz Estela Sánchez, trabajadora social de la dependencia.

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El taller tiene una duración aproximada de dos horas y se divide en cuatro módulos, enfocados en los distintos tipos de discapacidad: visual, auditiva, motriz e intelectual. Durante las sesiones también se analizan las barreras arquitectónicas y sociales, así como prácticas que favorecen la accesibilidad y la inclusión.

La dependencia informó que ha realizado alrededor de 40 actividades de sensibilización en la región, entre ellas los talleres Ponte en mis Zapatos, A través de mis ojos, Si el cielo es el límite, vamos al espacio y cursos de Lengua de Señas Mexicana, dirigidos a instituciones públicas, privadas, educativas y organizaciones sociales.

“Invitamos a instituciones públicas, privadas y educativas a sumarse a estas acciones que impulsan el respeto, la accesibilidad y la participación plena de las personas con discapacidad”, señaló el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.

Las personas o instituciones interesadas en solicitar estos talleres gratuitos pueden comunicarse al (656) 629-3300, extensión 17919, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

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