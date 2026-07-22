Presenta Lotería Nacional billete conmemorativo dedicado a corredoras de México Imparable

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El Sorteo Especial No. 315 reconocerá a mujeres deportistas con un billete alusivo y un premio mayor de 27 millones de pesos.

Ciudad de México (ADN/Staff).– La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315, dedicado a las corredoras del programa México Imparable, iniciativa impulsada por el Gobierno de México para promover el deporte, la identidad cultural y la inclusión social.

La develación se realizó en el Teatro de la Lotería Nacional, con la participación de la directora general del organismo, Olivia Salomón; la directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez; la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez Hernández; representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la fotógrafa Ana Bustamante Issa, autora de las imágenes que ilustran el billete.

“Las verdaderas victorias no terminan al cruzar una meta, comienzan cuando inspiran a una niña o a un niño a creer que también puede alcanzar sus sueños”, afirmó Olivia Salomón.

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El Sorteo Especial No. 315 se celebrará el próximo 18 de agosto y contará con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series, además de una bolsa total repartible de 80 millones de pesos. Para su difusión se imprimirán 2.4 millones de billetes que circularán en todo el país.

Durante la ceremonia, las participantes destacaron que el programa México Imparable busca impulsar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes mediante el deporte, al tiempo que reconoce el talento de atletas provenientes de comunidades indígenas y rurales.

“Ver que esas historias hoy quedan plasmadas en un billete de Lotería Nacional significa que México voltea a ver a quienes durante mucho tiempo han caminado en silencio”, expresó Mirna Beatriz de la Cruz, directora de México Imparable.

La Lotería Nacional informó que el sorteo será transmitido en vivo a través de sus plataformas oficiales e invitó a la ciudadanía a adquirir los billetes conmemorativos mediante la red nacional de vendedores, como parte de la promoción de esta edición especial dedicada a las corredoras mexicanas.

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