Repara JMAS hundimiento provocado por lluvias en la colonia Electricistas Aztecas

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El organismo sustituye tubería dañada en la calle Acolhuas para restablecer el funcionamiento de la red de alcantarillado.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realiza trabajos para reparar un hundimiento registrado en la calle Acolhuas, entre Quiches y Chamulas, en la colonia Electricistas Aztecas, luego de las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias.

De acuerdo con el organismo, el hundimiento se originó por el ingreso de agua pluvial a la red de alcantarillado, lo que provocó el arrastre de tierra, basura y otros materiales que obstruyeron la tubería y ocasionaron el colapso del terreno.

“Este trabajo se está realizando por un hundimiento expuesto ocasionado por las recientes lluvias y por el acumulamiento de agua pluvial en la zona. Esta situación permitió que ingresara a la red de alcantarillado afectando su funcionamiento y por consecuencia a los usuarios del sector”, explicó la arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado Distrito 1.

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La intervención contempla la sustitución de entre seis y 12 metros de tubería de concreto por tubería de PVC, material que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Además, se reemplazará una descarga domiciliaria conectada directamente al pozo de visita.

Previo a las excavaciones, personal de la JMAS realizó maniobras con un camión vactor y equipos de bombeo para reducir los niveles de agua residual en la red; sin embargo, durante esas labores se presentó el hundimiento, lo que complicó la reparación.

“Durante los trabajos se presentó el hundimiento, lo que complicó las labores de reparación”, señaló la funcionaria.

En las obras participan una excavadora, una retroexcavadora, dos equipos de bombeo y una cuadrilla de operación, con el objetivo de restablecer el servicio y evitar nuevas afectaciones en el sector. La JMAS pidió comprensión a los habitantes de la zona por las molestias temporales derivadas de los trabajos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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