Asestan autoridades histórico golpe al narcotráfico con decomiso de metanfetamina en Sinaloa

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El aseguramiento de más de 24 mil litros de droga líquida representa una afectación superior a los 9 mil millones de pesos para el crimen organizado.

Los Mochis, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades federales realizaron en Los Mochis, Sinaloa, uno de los mayores decomisos de droga sintética registrados en los últimos años, al asegurar más de 24 mil litros de metanfetamina líquida, así como grandes cantidades de precursores químicos utilizados para la elaboración de narcóticos.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) entre el 19 y el 20 de junio, como resultado de trabajos de inteligencia desarrollados en la región.

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Durante la intervención fue detenido Jorge “N”, identificado por las autoridades como presunto integrante del Cártel del Pacífico, organización criminal con presencia en diversas zonas del país.

Además de los 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, las fuerzas federales localizaron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas, así como dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de distintos calibres.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se trata del mayor decomiso de metanfetamina líquida realizado durante la actual administración federal y uno de los más importantes registrados en la historia reciente del país.

“Cabe resaltar que este aseguramiento por su magnitud es considerado como el más grande decomiso en su tipo en la presente administración y el segundo lugar a nivel histórico.”

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el aseguramiento representa una afectación económica superior a 9 mil millones de pesos para la estructura financiera del grupo criminal involucrado.

El detenido y los bienes asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades y ampliar las indagatorias.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para identificar posibles inmuebles relacionados con la operación, así como la red de distribución de droga vinculada al centro de almacenamiento localizado en Los Mochis.

“La afectación económica a la delincuencia organizada supera los 9 mil millones de pesos.”

La operación se suma a una serie de acciones recientes emprendidas por las fuerzas federales en Sinaloa para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas, uno de los principales mercados ilícitos operados por organizaciones criminales en el país.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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