Exigen usuarios mejorar transporte público al Valle de Juárez y Riveras del Bravo

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Habitantes piden más corridas hacia El Porvenir y convocan a reunión vecinal este sábado en Riveras del Bravo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Habitantes del Valle de Juárez y de Riveras del Bravo exigieron a las autoridades estatales mejorar el servicio de transporte público, al señalar que la demanda ha aumentado y que las unidades disponibles resultan insuficientes.

A tres meses de la reactivación de la ruta hacia el Valle de Juárez, usuarios solicitaron incrementar el número de corridas que llegan hasta El Porvenir, debido a que cada vez más personas utilizan el servicio para trasladarse a sus actividades diarias.

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De acuerdo con pasajeros frecuentes, se han comenzado a documentar con fotografías los niveles de ocupación de las unidades, con el objetivo de mostrar que la ruta sí es utilizada por un número considerable de usuarios.

Los habitantes señalaron que las camionetas aumentan su ocupación conforme avanzan por las comunidades del Valle, por lo que consideraron necesario ampliar el servicio hacia el último punto del recorrido.

A esta demanda se sumaron vecinos de las nueve etapas de Riveras del Bravo, quienes afirmaron enfrentar una problemática similar por la falta de unidades y la limitada capacidad del transporte público en ese sector de Ciudad Juárez.

Los usuarios señalaron que la insuficiencia del servicio provoca largas esperas, saturación de camiones y dificultades para llegar a centros de trabajo, escuelas, citas médicas y otras actividades cotidianas.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades estatales para intervenir y asignar un sistema de transporte público digno y suficiente para las familias que habitan tanto en el Valle de Juárez como en Riveras del Bravo.

Como parte del movimiento ciudadano, habitantes de las nueve etapas de Riveras del Bravo convocaron a una reunión vecinal este sábado a las 6:00 de la tarde, en el estacionamiento del superete ubicado en la entrada principal del fraccionamiento.

Durante el encuentro, los vecinos darán a conocer públicamente las principales irregularidades del servicio y la problemática que, aseguran, enfrentan todos los días por la falta de capacidad para atender la demanda del sector.

Los habitantes esperan que sus planteamientos sean atendidos por las autoridades correspondientes, al considerar que contar con transporte público suficiente es indispensable para la movilidad diaria de miles de personas.

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