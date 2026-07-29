Visita Andrea Chávez colonia Kilómetro 29 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La senadora con licencia sostuvo un encuentro con habitantes del sector y afirmó que dará seguimiento a sus planteamientos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La senadora con licencia Andrea Chávez realizó un recorrido por la colonia Kilómetro 29, donde sostuvo un encuentro con habitantes para escuchar sus necesidades y planteamientos comunitarios.

Chávez, aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, señaló que el contacto directo con la ciudadanía forma parte central de sus actividades en territorio.

- Publicidad - HP1

Durante la visita, destacó que en cada recorrido encuentra personas interesadas en mejorar las condiciones de sus comunidades mediante la organización vecinal y la participación social.

La legisladora con licencia afirmó que las conversaciones sostenidas con habitantes del Kilómetro 29 fortalecen su compromiso de mantener el trabajo territorial en distintos puntos de Ciudad Juárez y del estado.

También aseguró que dará seguimiento a las inquietudes planteadas durante el encuentro, al considerar que las demandas ciudadanas deben atenderse con trabajo constante y presencia en las colonias.

Chávez agradeció la confianza de las y los vecinos del sector, a quienes reiteró su disposición de responder a sus peticiones mediante acciones y gestiones.

La aspirante morenista sostuvo que continuará recorriendo distintos municipios y colonias de Chihuahua para mantener el contacto con la población y recoger de manera directa sus necesidades.

El recorrido se da en un contexto de actividad política rumbo al proceso electoral de 2027, en el que diversos perfiles de Morena buscan fortalecer presencia territorial y respaldo ciudadano en la entidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.