Aplica JMAS multas a establecimientos sin trampas de grasa en Ciudad Juárez

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Las sanciones pueden superar los 93 mil pesos en comercios y 175 mil pesos en industrias, de acuerdo con la normatividad vigente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informó que mantiene operativos de inspección en establecimientos comerciales para verificar la instalación y correcto funcionamiento de trampas de grasa, dispositivos necesarios para proteger la red de alcantarillado.

La jefa del Departamento de Saneamiento, Karina Cruz, explicó que personal de Normatividad supervisa el cumplimiento de las leyes y normas relacionadas con las descargas que realizan los comercios en la ciudad.

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De acuerdo con la funcionaria, estas revisiones buscan mantener el buen funcionamiento del drenaje sanitario y evitar que residuos sólidos, grasas y aceites lleguen sin control a la infraestructura hidráulica.

“Todo lo que es el drenaje sanitario llega hasta las plantas tratadoras, las cuales se encargan de limpiar y dar tratamiento al agua residual, sin embargo, si los establecimientos comerciales contaminan más de los parámetros autorizados en la NOM 002, el agua llega diferente, más sucia y la planta ya no tendría la capacidad de tratarla”.

La Ley del Agua del Estado de Chihuahua establece que todos los establecimientos que generen residuos sólidos, grasas y aceites de origen orgánico o inorgánico deben contar con un sistema de retención para estos desechos.

La JMAS señaló que durante las inspecciones se revisa que los negocios cuenten con el dispositivo y que este reciba el mantenimiento adecuado. En caso de incumplimiento, se aplican sanciones conforme a la normatividad vigente.

“Se les invita a que cada propietario de establecimientos comerciales a que cuenten con sus trampas de grasa y permisos de descarga para que no incumplan lo establecido en la ley y sean acreedores de una multa”.

Las multas para establecimientos comerciales van de 300 a 800 UMAS, lo que representa montos aproximados de 35 mil a 93 mil 800 pesos.

En el caso de las industrias, las sanciones van de 300 a mil 500 UMAS, equivalentes a multas aproximadas de 35 mil a 175 mil 965 pesos.

La dependencia explicó que las trampas de grasa permiten retener aceites, grasas y residuos sólidos antes de que sean descargados al drenaje sanitario, lo que ayuda a prevenir taponamientos, derrames de aguas residuales y daños a la red de alcantarillado.

Durante cada inspección, en caso de que el establecimiento no cuente con el dispositivo, se otorga un plazo para realizar el trámite del permiso de descarga e instalar la trampa de grasa correspondiente.

Si el negocio no cumple dentro del periodo establecido, la JMAS procede con la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.

La descentralizada informó que, como parte de las acciones de concientización, mantiene la iniciativa “Soy responsable de mi descarga”, mediante pláticas de sensibilización dirigidas a establecimientos comerciales y empresas pequeñas, medianas y grandes.

La JMAS llamó a restaurantes, cafeterías, hoteles, cocinas industriales, carnicerías y demás negocios que generan grasas y aceites a instalar y mantener en óptimas condiciones sus trampas de grasa, con el objetivo de prevenir obstrucciones y afectaciones en la red sanitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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