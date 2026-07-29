Otorga juez federal nuevo amparo a propietario del crematorio Plenitud

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La suspensión provisional busca preservar la materia del juicio mientras se resuelve el fondo de la demanda de amparo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández).– José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, obtuvo una nueva suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, con la que un juez federal ordenó mantener las condiciones necesarias para evitar la ejecución de una posible orden de aprehensión mientras se analiza el fondo del recurso promovido por su defensa.

El empresario enfrenta un proceso penal derivado del caso del crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, donde en junio de 2025 fueron localizados 386 cadáveres apilados, hecho que dio origen a una investigación por presuntos delitos relacionados con el respeto a los cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud.

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Por estos hechos también fue detenido Facundo Teófilo M. R., empleado y encargado de la operación del establecimiento. Ambos fueron vinculados a proceso en julio de 2025; sin embargo, Facundo Teófilo M. R. falleció en octubre de ese mismo año mientras permanecía en prisión.

José Luis A. C. había recuperado previamente su libertad tras obtener un amparo, aunque esa resolución fue revocada posteriormente. Ahora, la defensa promovió un nuevo juicio de garantías, mediante el cual obtuvo una suspensión provisional.

“Legal Estudio Jurídico informa que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua concedió la suspensión provisional solicitada dentro del juicio de amparo indirecto promovido por José Luis Arellano Cuarón en contra del dictado de una posible orden de aprehensión en su contra, así como de la notificación roja que pudiera haber solicitado alguna Fiscalía”, informó el despacho jurídico.

Los abogados también anunciaron que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial. De acuerdo con la defensa, la suspensión provisional constituye una medida cautelar destinada a preservar la materia del juicio de amparo, sin que ello implique una resolución definitiva sobre la legalidad de los actos reclamados o sobre la responsabilidad penal del imputado.

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