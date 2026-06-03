Aporta César Jáuregui información relevante a la FGR sobre el caso CIA en Chihuahua

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La Fiscalía informó que el exfiscal estatal ya rindió entrevista ministerial como testigo dentro de la investigación por delitos contra la seguridad nacional

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exfiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aportó información considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos relacionados con el laboratorio clandestino localizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde se documentó la presencia de agentes extranjeros durante un operativo realizado en abril pasado.

Durante un mensaje difundido este lunes, el vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, dio a conocer avances de la carpeta de investigación abierta por posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.

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La dependencia confirmó que Jáuregui compareció en calidad de testigo y que su entrevista ministerial se realizó conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“El testigo entrevistado aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos”, señaló Lara al referirse a la declaración del exfiscal chihuahuense.

La FGR indicó además que ha recibido informes enviados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua relacionados con las actividades que habrían realizado agentes extranjeros antes del operativo efectuado en la sierra Tarahumara.

Las investigaciones se centran en determinar las circunstancias de la participación de personal estadounidense en territorio mexicano, luego de que trascendiera que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estuvieron presentes durante las acciones realizadas entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos.

Según la Fiscalía, hasta el momento se han practicado más de 120 diligencias, entre ellas cerca de 60 entrevistas a personas vinculadas con los hechos investigados.

La dependencia federal también informó que continúan los trabajos de inteligencia para establecer posibles conexiones entre los objetos asegurados en el laboratorio clandestino y antecedentes relacionados con su utilización en actividades delictivas.

Asimismo, la FGR reiteró que mantiene bajo su responsabilidad el proceso de desmantelamiento de la instalación clandestina, debido al volumen de sustancias y materiales asegurados durante el operativo.

El caso cobró relevancia nacional tras conocerse la participación de agentes extranjeros y el posterior fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en un accidente carretero ocurrido en la sierra de Chihuahua, hechos que dieron origen a una investigación federal sobre la legalidad de las acciones realizadas en territorio mexicano.