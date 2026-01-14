Anuncia Sheinbaum que programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a casi 8 millones de familias

Publicidad - LB2 -

El plan federal contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas y la reestructura de millones de créditos impagables.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a cerca de ocho millones de familias en todo el país, mediante la construcción de nuevas viviendas, apoyos de mejoramiento, regularización de predios y el saneamiento de créditos hipotecarios considerados impagables.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la meta sexenal es la construcción de 1.8 millones de viviendas, de las cuales en 2025 ya se formalizó la edificación de cerca de 400 mil, mientras que otras 400 mil serán construidas a lo largo de 2026, principalmente para familias con ingresos de uno a dos salarios mínimos.

“Con el programa de Vivienda para el Bienestar al menos se van a beneficiar cerca de 8 millones de familias en el país, las que menos tienen, las familias que de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda”.

Sheinbaum Pardo subrayó que el programa parte del principio de que el acceso a la vivienda es un derecho, y forma parte de una política integral de bienestar que incluye educación, salud y empleo digno como ejes centrales del actual proyecto de gobierno.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en 2025 se superaron las metas anuales al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas, lo que representó el 102 por ciento de lo programado, además de la entrega de 420 mil apoyos de mejoramiento y más de 270 mil documentos de certeza jurídica, beneficiando a más de 970 mil personas.

Para 2026, la dependencia prevé formalizar la construcción de 400 mil viviendas adicionales, alcanzar el 50 por ciento de la meta sexenal y avanzar en la regularización de más de 200 mil predios, apoyados en una reserva territorial que permitirá edificar más de 900 mil casas.

El director de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, informó que actualmente 86 mil viviendas se encuentran en proceso, de las cuales el 20 por ciento será destinado a renta para jóvenes, mientras que el Infonavit reportó un avance del 27 por ciento en su meta de construcción, así como la reestructuración y saneamiento de más de 4.8 millones de créditos al cierre de 2025.

Las autoridades federales coincidieron en que el programa busca revertir rezagos históricos en el acceso a la vivienda, priorizando a los sectores con menores ingresos y fortaleciendo la justicia social en materia habitacional a nivel nacional.