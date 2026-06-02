Anuncia Morena asambleas nacionales para fortalecer organización territorial y defensa de la soberanía

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El partido realizará 2 mil 600 encuentros ciudadanos entre junio y agosto para informar sobre temas nacionales y reforzar su estructura territorial.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena anunció el inicio de una nueva etapa de organización territorial y movilización ciudadana mediante la realización de 2 mil 600 asambleas informativas en todo el país, con el propósito de promover la defensa de la soberanía nacional, difundir información sobre asuntos públicos y fortalecer la participación política de la ciudadanía.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, informó que las actividades se desarrollarán entre los meses de junio, julio y agosto, en respuesta al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la desinformación y fortalecer la comunicación directa con la población.

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Las asambleas estarán abiertas a toda la ciudadanía y formarán parte de una estrategia nacional de presencia territorial que contempla además visitas casa por casa en distintas regiones del país.

“Nos vamos a reunir, pero también vamos a continuar con el trabajo en el territorio casa por casa”.

Montiel señaló que la meta de Morena es alcanzar la visita de 30 millones de hogares antes de concluir el año, como parte de las acciones para consolidar la organización política y mantener contacto permanente con la población.

Durante el anuncio, la dirigente partidista también felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplirse dos años de su triunfo electoral, al destacar que obtuvo la votación más alta registrada en una elección presidencial en México.

La dirigente resaltó diversos programas y acciones impulsados por el Gobierno federal, entre ellos la ampliación de los programas de bienestar, becas educativas, proyectos de vivienda, infraestructura, acceso al agua y reformas laborales.

Asimismo, agradeció la participación ciudadana registrada durante los eventos realizados el pasado fin de semana en plazas públicas del país, donde simpatizantes y militantes manifestaron su respaldo a la mandataria federal.

En otro tema, Montiel destacó la reciente aprobación de una reforma relacionada con la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, organismo que tendrá como función revisar criterios de probidad y honorabilidad de aspirantes a cargos de elección popular rumbo al proceso electoral de 2027.

“Quienes quieren construir la narrativa de un vínculo con la delincuencia organizada son los que no quieren ser revisados”.

La dirigente sostuvo que esta medida busca fortalecer los mecanismos de evaluación interna y transparencia en la selección de candidaturas, y lamentó que la propuesta no recibiera el respaldo de los partidos de oposición.

Morena adelantó que en los próximos días dará a conocer el calendario y las sedes de las primeras asambleas informativas a través de sus canales oficiales, como parte de la estrategia nacional de organización territorial y participación ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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