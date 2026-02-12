Analizan trabajadores de radio paro nacional ante automatización de estaciones

Publicidad - LB2 -

Sindicato advierte posible cierre y toma de emisoras si concesionarios mecanizan la operación

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Trabajadores de la industria de la radio y la televisión afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) analizan la posibilidad de ir a un paro nacional ante el interés de concesionarios por automatizar la operatividad de las estaciones en el país, incluido el estado de Chihuahua.

José Guadalupe García, líder sindical de la sección Parral-Jiménez, informó que será el próximo domingo 15 cuando el Consejo Nacional del gremio sesione para definir las medidas a seguir frente a este escenario, que consideran pone en riesgo fuentes de empleo y modifica de fondo la dinámica laboral en los medios electrónicos.

“De concretarse, implicaría el cierre y toma de estaciones de radio, suspendiendo transmisiones, es decir, sin música ni espacios informativos al aire”.

El dirigente explicó que la inconformidad se articula bajo el lema “Creatividad humana sobre automatización”, con el que el sindicato expresa su rechazo a procesos de mecanización que, aseguran, impactan la esencia del trabajo radiofónico y reducen la participación de personal operativo, locutores y técnicos.

En caso de estallar la huelga, el impacto sería inmediato en la programación habitual de diversas emisoras del país, lo que afectaría tanto contenidos musicales como espacios informativos y de servicio a la comunidad.

A nivel nacional, el sector de locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación agrupa a aproximadamente 10.3 mil personas, con un salario promedio mensual cercano a los 14 mil 700 pesos. Aunque no existe una cifra desagregada para Chihuahua, la entidad concentra una actividad radiofónica relevante, con presencia de diversos grupos en municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Delicias, Camargo y Parral.

La eventual decisión del Consejo Nacional del STIRT marcará el rumbo del movimiento sindical en un contexto donde la digitalización y automatización han transformado progresivamente la operación de estaciones, reduciendo costos para concesionarios, pero abriendo un debate sobre el equilibrio entre eficiencia tecnológica y preservación del empleo en la industria de la comunicación.

