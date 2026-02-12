Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 12, 2026 | 16:20
InicioMéxico

Analizan trabajadores de radio paro nacional ante automatización de estaciones

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Publicidad - LB2 -

Sindicato advierte posible cierre y toma de emisoras si concesionarios mecanizan la operación

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Trabajadores de la industria de la radio y la televisión afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) analizan la posibilidad de ir a un paro nacional ante el interés de concesionarios por automatizar la operatividad de las estaciones en el país, incluido el estado de Chihuahua.

José Guadalupe García, líder sindical de la sección Parral-Jiménez, informó que será el próximo domingo 15 cuando el Consejo Nacional del gremio sesione para definir las medidas a seguir frente a este escenario, que consideran pone en riesgo fuentes de empleo y modifica de fondo la dinámica laboral en los medios electrónicos.

- Publicidad - HP1

“De concretarse, implicaría el cierre y toma de estaciones de radio, suspendiendo transmisiones, es decir, sin música ni espacios informativos al aire”.

El dirigente explicó que la inconformidad se articula bajo el lema “Creatividad humana sobre automatización”, con el que el sindicato expresa su rechazo a procesos de mecanización que, aseguran, impactan la esencia del trabajo radiofónico y reducen la participación de personal operativo, locutores y técnicos.

En caso de estallar la huelga, el impacto sería inmediato en la programación habitual de diversas emisoras del país, lo que afectaría tanto contenidos musicales como espacios informativos y de servicio a la comunidad.

A nivel nacional, el sector de locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación agrupa a aproximadamente 10.3 mil personas, con un salario promedio mensual cercano a los 14 mil 700 pesos. Aunque no existe una cifra desagregada para Chihuahua, la entidad concentra una actividad radiofónica relevante, con presencia de diversos grupos en municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Delicias, Camargo y Parral.

La eventual decisión del Consejo Nacional del STIRT marcará el rumbo del movimiento sindical en un contexto donde la digitalización y automatización han transformado progresivamente la operación de estaciones, reduciendo costos para concesionarios, pero abriendo un debate sobre el equilibrio entre eficiencia tecnológica y preservación del empleo en la industria de la comunicación.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Supervisa Alcalde Cruz Pérez trabajos de desazolve en puentes del Valle de Juárez

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar recorrió esta tarde algunas zonas del Valle de...
En la Salud

Ciudad Juárez a semáforo amarillo

Resto del estado permanece en naranja Chihuahua, Chih. - El Secretario de Salud, Eduardo Fernández...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.