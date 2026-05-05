Analiza Marina del Pilar solicitar licencia como gobernadora de Baja California

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Versiones apuntan a reunión urgente en Tijuana ante señalamientos surgidos desde Estados Unidos.

Mexicali, B.C. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, analiza la posibilidad de solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo, en medio de versiones que la vinculan con una supuesta lista de políticos mexicanos bajo observación por parte de autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con información que ha trascendido, la mandataria estatal convocó a una reunión urgente este martes en Tijuana, con la participación de integrantes de su gabinete, así como alcaldes y legisladores locales y federales, para evaluar el escenario político actual.

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El encuentro ocurre en un contexto marcado por recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntas investigaciones a figuras políticas mexicanas por posibles vínculos con el crimen organizado, situación que ha generado incertidumbre en distintos niveles de gobierno.

Asimismo, la coyuntura se da días después del Congreso Nacional Extraordinario de Morena y tras la controversia generada por acusaciones dirigidas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que ha incrementado la atención sobre otros actores políticos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del gobierno de Baja California sobre una eventual solicitud de licencia, ni sobre la veracidad de los señalamientos que han circulado.

“Aún no hay información confirmada por las autoridades”

De manera adicional, se ha retomado el antecedente de la presunta revocación de la visa estadounidense a la gobernadora y a su esposo en 2025, hecho que tampoco ha sido confirmado públicamente, y que se mantiene en el terreno de la especulación.

Se prevé que en las próximas horas se clarifique el motivo de la reunión convocada, así como posibles definiciones en torno a la permanencia de la mandataria en el cargo.

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