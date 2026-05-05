Insiste Pérez Cuéllar en reactivar construcción de puente en Vicente Guerrero

Publicidad - LB2 -

El alcalde gestiona en Ciudad de México la reanudación del proyecto suspendido desde 2024 por razones históricas.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró sus gestiones ante autoridades federales y actores del sector ferroviario para reactivar la construcción del puente en el cruce de las avenidas Francisco Villa y Vicente Guerrero, un proyecto detenido desde diciembre de 2024.

La obra, que contemplaba una inversión cercana a los 500 millones de pesos, fue suspendida tras señalamientos de autoridades federales que argumentaron posibles afectaciones al contexto histórico del centro de la ciudad. La cancelación se dio a iniciativa del senador Juan Carlos Loera, lo que frenó un proyecto considerado clave para la movilidad urbana en la zona.

- Publicidad - HP1

Durante una visita a la capital del país, el edil sostuvo reuniones con representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con directivos de Ferromex, con el objetivo de retomar el diálogo técnico y político en torno a la obra.

“No quitamos el dedo del renglón para que el puente de la Vicente Guerrero sea una realidad”

Pérez Cuéllar subrayó que el gobierno municipal mantiene su postura de impulsar la infraestructura que mejore la conectividad en Ciudad Juárez, especialmente en puntos críticos donde confluyen vialidades y cruces ferroviarios.

“Vamos a sacar adelante esa inversión. Así se construye la transformación: haciendo que las cosas sucedan en Chihuahua”

El alcalde permaneció en Ciudad de México el lunes 4 de mayo para avanzar en diversas gestiones, luego de haber asistido el día anterior al Congreso Nacional de Morena, donde se formalizó el nombramiento de Ariadna Montiel como dirigente nacional del partido.

La reactivación del proyecto dependerá de la conciliación entre autoridades federales, municipales y empresas involucradas, así como de la eventual redefinición de los criterios técnicos y de conservación histórica que motivaron su cancelación inicial.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.