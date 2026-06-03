Aclara Sheinbaum que la CIA solo ubicó narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua

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La presidenta afirmó que los agentes estadounidenses participaron en labores de localización y no en el operativo de desmantelamiento realizado posteriormente por la FGR.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los agentes estadounidenses vinculados al hallazgo de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la Sierra de Chihuahua únicamente participaron en la ubicación del sitio y no en las acciones para su desmantelamiento.

Los hechos ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde dos de los cuatro agentes extranjeros involucrados fallecieron en un accidente vehicular. El incidente hizo pública la presencia de personal relacionado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio estatal.

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Tras conocerse el caso, surgieron cuestionamientos sobre la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro de México. La situación derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca determinar si existieron violaciones a la legislación nacional respecto a la actuación de personal extranjero.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum sostuvo que los agentes acompañaron a personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con el objetivo de localizar el laboratorio clandestino, pero sin intervenir en acciones operativas.

“No iban a desmantelar un laboratorio”. “Iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron; no hicieron nada con el laboratorio”.

La mandataria explicó que el operativo para desmantelar la instalación fue realizado posteriormente por la FGR, instancia que además mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la participación de los agentes extranjeros.

Sheinbaum enfatizó que el tema se centra en el cumplimiento de la legislación mexicana y no en una estrategia de combate al narcotráfico. Recordó que los agentes extranjeros deben contar con acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienen restricciones para realizar actividades operativas en campo.

Asimismo, informó que, una vez conocidos los hechos, otros dos agentes estadounidenses que no contaban con la acreditación correspondiente abandonaron el país. Según explicó, las autoridades estadounidenses determinaron que ya no sería necesaria su permanencia en territorio mexicano.

La presidenta también relacionó este caso con solicitudes recientes de Estados Unidos para la detención con fines de extradición de diversos ciudadanos mexicanos, entre ellos funcionarios en activo. Indicó que el Gobierno de México y la FGR han solicitado las pruebas correspondientes antes de proceder con cualquier acción legal.

Finalmente, reiteró que cualquier actuación de las autoridades mexicanas deberá sustentarse en evidencias y apegarse al marco jurídico nacional, tanto en materia de cooperación internacional como en procesos de investigación y extradición.

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