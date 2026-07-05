Sesionará el Congreso del Estado en Guachochi para acercar el trabajo legislativo a la Sierra Tarahumara

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La Diputación Permanente analizará iniciativas sobre educación, pueblos indígenas, infraestructura carretera, salud visual y turismo durante su sesión de este lunes.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – La Diputación Permanente del Congreso del Estado celebrará este lunes 6 de julio una sesión en el municipio de Guachochi, como parte de la estrategia para acercar el trabajo legislativo a las distintas regiones de Chihuahua y fortalecer la vinculación con la ciudadanía.

La sesión iniciará a las 11:00 horas en el Lobby del Centro Cultural Guachochi “Dr. Andrés Balleza Carreón”, recinto que fue declarado sede oficial del Poder Legislativo para el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La realización de esta sesión itinerante fue aprobada previamente por el Pleno del Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

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Entre los asuntos que podrían discutirse destaca una iniciativa del diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, quien plantea reformas a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal del Estado para fortalecer la protección jurídica de las y los trabajadores de la educación frente a denuncias infundadas, así como ante casos de violencia institucional y digital.

Por su parte, el diputado del PRI, Roberto Arturo Medina Aguirre, presentará tres puntos de acuerdo para solicitar la instalación de módulos de atención a la salud visual en Guachochi; gestionar recursos federales para la reparación de la carretera Nonoava–Guachochi; y fortalecer la asignación de recursos destinados al municipio en su calidad de Pueblo Mágico, mediante la participación de las secretarías federales de Turismo y Economía, la Secretaría de Turismo estatal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La diputada de Morena, Edith Palma Ontiveros, propondrá exhortar a la Secretaría General de Gobierno y al Departamento del Periódico Oficial del Estado para que publiquen el decreto mediante el cual se expidió la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que la legislación entre plenamente en vigor.

Además, el diputado priista José Luis Villalobos García presentará un posicionamiento sobre el desarrollo turístico de Guachochi y su consolidación como uno de los principales destinos turísticos de Chihuahua, en el contexto de los recientes eventos deportivos y culturales que han fortalecido la proyección del municipio.

La gira legislativa continuará el 17 de julio, cuando la Diputación Permanente sesione en Hidalgo del Parral, como parte del programa de sesiones itinerantes aprobado para el actual periodo de receso legislativo.