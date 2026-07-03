Obtiene amparo provisional contra el registro de celulares y la CURP biométrica

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El diputado Francisco Sánchez informó que un juez concedió una suspensión provisional a un ciudadano que promovió un juicio de amparo contra las nuevas obligaciones de registro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, informó que un Juez de Distrito concedió una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido contra la obligación de registrar líneas telefónicas y proporcionar datos biométricos, medida que, aseguró, representa un avance en la defensa de la privacidad de los ciudadanos.

De acuerdo con el legislador, la resolución judicial permite que el promovente del amparo no esté obligado, por el momento, a registrar su línea celular ni a entregar información biométrica, mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

“Desde Ciudad Juárez obtenemos una suspensión provisional en contra del registro de líneas telefónicas. Un Juez de Distrito ha determinado que el ciudadano promovente no estará obligado a registrar su celular ni a entregar sus datos biométricos mientras se resuelve el juicio. Es un triunfo importante en esta batalla contra la Ley Espía del régimen de Morena”, afirmó Francisco Sánchez.

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El legislador sostuvo que la resolución fortalece la estrategia jurídica emprendida para impugnar las disposiciones que establecen el registro de líneas telefónicas vinculado con datos biométricos, al considerar que dichas medidas vulneran derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.

Añadió que Movimiento Ciudadano continuará promoviendo recursos legales contra las reformas federales que, desde su perspectiva, amplían las facultades de vigilancia del Estado sobre la población.

“Seguimos avanzando. Nos mantenemos firmes y fieles para vencer el intento del régimen de imponer un sistema de vigilancia sobre los ciudadanos. Vamos a seguir dando la batalla en los tribunales y en todos los espacios para defender la libertad de las familias mexicanas”, expresó.

La suspensión provisional beneficia únicamente al ciudadano que promovió el juicio de amparo y permanecerá vigente mientras el Poder Judicial determina si concede una suspensión definitiva y posteriormente resuelve sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas. El proceso judicial continúa y sus efectos no son generales para el resto de la población.