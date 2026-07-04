Refrenda Jaime Torres respaldo al sector ganadero durante encuentro regional en Madera

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El legislador panista ofreció dar seguimiento a proyectos productivos, sanidad animal y gestión de apoyos para fortalecer la actividad pecuaria.

Madera, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Jaime Torres Amaya, refrendó su compromiso de impulsar gestiones permanentes a favor del sector ganadero durante el Tercer Encuentro Anual de Grupos Ganaderos de la región, celebrado en el ejido Huizopa, en el municipio de Madera.

En la reunión participaron productores de Madera y municipios vecinos del Distrito 13, quienes expusieron necesidades relacionadas con proyectos productivos, acceso a insumos, sanidad animal y comercialización del ganado.

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“Cuando hacemos equipo de verdad, la ganadería de nuestra región avanza con paso firme. Seguiré trabajando y gestionando por las familias de Madera y el Distrito 13”, expresó el legislador.

Torres Amaya afirmó que desde el Congreso del Estado dará seguimiento a las peticiones planteadas por los productores para traducirlas en acciones de gestión y coordinación con las instancias correspondientes, además de reconocer la participación de la empresa Mina Dolores y del Gobierno del Estado en la organización del encuentro.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la salud del hato ganadero, el cumplimiento de protocolos sanitarios y la atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades, aspectos considerados prioritarios para fortalecer la actividad pecuaria en la región.

Como parte de los acuerdos, se estableció dar continuidad a las demandas del sector mediante mesas de trabajo entre productores y el Poder Legislativo, con el objetivo de fortalecer las medidas de sanidad animal y mejorar las condiciones para la comercialización del ganado.

El diputado sostuvo que la ganadería representa uno de los principales motores económicos del noroeste del estado, por lo que requiere acompañamiento permanente y coordinación entre autoridades, productores y sectores involucrados para garantizar su desarrollo y competitividad.