Afirma Cuauhtémoc Estrada que inversión federal en Guachochi contradice críticas de Maru Campos

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El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua aseguró que los programas sociales federales representan una inversión anual de 965 millones de pesos en el municipio.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que la inversión del Gobierno de México en programas sociales para Guachochi contradice las críticas de la gobernadora María Eugenia Campos hacia la administración federal, al señalar que los recursos destinados directamente a las familias superan ampliamente el presupuesto estatal para ese municipio.

El legislador indicó que Guachochi cuenta con una población cercana a los 50 mil habitantes y que alrededor de 34 mil personas reciben al menos un programa social del Gobierno de México, lo que representa una inversión anual estimada en 965 millones de pesos mediante pensiones para personas adultas mayores, becas educativas, apoyos para personas con discapacidad y otros esquemas de bienestar.

“La pregunta es sencilla: ¿con cuál presupuesto se transforman realmente las condiciones de vida de la población?”

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Estrada contrastó esa cifra con los 77 millones de pesos que, aseguró, destina el Gobierno del Estado al municipio, y sostuvo que la diferencia refleja dos modelos distintos de política pública: uno basado en la entrega directa de apoyos sociales y otro que, dijo, cuestiona esa estrategia mientras mantiene una inversión menor.

El diputado también señaló que las condiciones sociales en la Sierra Tarahumara deben analizarse considerando los indicadores de pobreza y rezago que persisten en la región. En ese contexto, recordó los casos de niñas y niños fallecidos por desnutrición documentados en comunidades serranas y sostuvo que esa problemática también corresponde a la responsabilidad del gobierno estatal.

“Antes de descalificar la política social federal, la gobernadora tendría que responder por qué esas condiciones siguen existiendo en un estado cuya atención también es responsabilidad de su administración”.

El coordinador parlamentario afirmó que los recursos federales destinados a Guachochi representan un impacto directo en miles de familias, y consideró que los montos de inversión permiten evaluar los resultados de las políticas públicas más allá del discurso político.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una respuesta pública a los señalamientos realizados por el legislador morenista.

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