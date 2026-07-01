Cuestiona diputada de Morena manejo financiero del Gobierno de Chihuahua

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María Antonieta Pérez afirmó que la administración estatal recibió ingresos federales superiores a los presupuestados y pidió evaluar los resultados del gasto público.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, cuestionó el argumento del Gobierno de Chihuahua sobre una presunta reducción de las participaciones federales y sostuvo que las cifras oficiales muestran que, durante los últimos cuatro años, el estado recibió recursos superiores a los originalmente presupuestados.

La legisladora aseguró que entre 2022 y 2025 la administración estatal obtuvo cerca de 10 mil millones de pesos adicionales respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos, por lo que consideró contradictorio atribuir la situación financiera actual a una falta de recursos federales.

“Eso significa que, tan solo en cuatro años, el Gobierno del Estado recibió cerca de 10 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Por eso resulta contradictorio que ahora se pretenda construir una narrativa de falta de recursos”, afirmó.

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Pérez Reyes también señaló que esos ingresos extraordinarios se suman al aumento en la recaudación estatal derivado del incremento al Impuesto Sobre Nómina y de los ajustes en los costos de la tenencia y el replaqueo, medidas que, dijo, han incrementado la carga fiscal para los contribuyentes.

La diputada cuestionó además algunas decisiones de gasto de la actual administración, entre ellas la construcción de una torre vinculada a la estrategia de seguridad, el esquema de arrendamiento de patrullas y el pago por renta de helicópteros, al considerar que estos rubros deben revisarse antes de atribuir problemas financieros a factores externos.

“Con medio billón de pesos ejercidos, la pregunta no es dónde está el dinero, sino qué beneficios concretos recibieron las y los chihuahuenses”, expresó.

La legisladora afirmó que durante los cinco años de la administración encabezada por la gobernadora Maru Campos se han ejercido alrededor de 500 mil millones de pesos, por lo que consideró necesario presentar un balance de resultados y no centrar el debate únicamente en la disponibilidad de recursos.

Al concluir, Pérez Reyes sostuvo que el Gobierno del Estado debe explicar el destino de los recursos ejercidos y evitar responsabilizar a la Federación por problemas presupuestales que, a su juicio, no corresponden con la evolución de los ingresos públicos.