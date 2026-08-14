Exige Arturo Medina investigar a personajes de la 4T tras caso de López Beltrán

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El coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua pidió indagar señalamientos contra figuras cercanas a Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, pidió que el Gobierno de México investigue a personajes vinculados con Morena y con la llamada Cuarta Transformación, luego de la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán.

El legislador priista señaló que el retiro del documento migratorio al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador debe ser tomado con seriedad por las autoridades mexicanas, al considerar que los señalamientos contra figuras cercanas al partido en el poder no pueden quedar únicamente en el terreno político.

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Medina afirmó que México no debe esperar a que gobiernos extranjeros adopten medidas contra personajes vinculados a la vida pública nacional para que las instituciones del país reaccionen. En ese sentido, pidió investigaciones apegadas a derecho y, en caso de existir elementos, acciones penales ante autoridades mexicanas.

“Si existen elementos que involucren a personajes de la 4T en la comisión de delitos, deben ser investigados y llevados ante la justicia mexicana, sin importar apellidos, cargos o cercanía con el poder”, señaló.

El posicionamiento del diputado ocurre después de que López Beltrán difundiera una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado la cancelación de su visa por motivos políticos.

El coordinador de los diputados del PRI consideró que la postura asumida por López Beltrán frente a Estados Unidos no contribuye a resolver el caso y puede añadir tensión a una relación bilateral que, dijo, requiere responsabilidad, cooperación y firmeza institucional.

“Esto no se trata de defender a Estados Unidos ni de aceptar injerencias; se trata de preguntarnos por qué nuestras instituciones no están actuando frente a señalamientos que terminan siendo atendidos primero desde el extranjero”, expresó.

Medina también llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a deslindarse de cualquier personaje sobre el que existan elementos suficientes para iniciar investigaciones, aun cuando pertenezca al grupo político construido durante el sexenio anterior.

El diputado sostuvo que el Gobierno Federal debe definir si actuará institucionalmente frente a los señalamientos o si mantendrá una postura de protección política hacia integrantes y aliados de Morena.

Finalmente, afirmó que la falta de investigaciones internas puede convertirse en un costo político para la administración federal, por lo que insistió en que las autoridades mexicanas deben tomar las riendas del caso y esclarecer cualquier presunta irregularidad conforme a la ley.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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