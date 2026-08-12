Acusa PRI persecución política contra Alejandro Moreno por proceso de desafuero

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Diputado priista señala que el procedimiento busca presionar a la oposición y advierte respaldo del partido a su dirigente nacional

Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – El diputado local del PRI, José Luis Villalobos, acusó a Morena de impulsar una persecución política contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ante la intención de retomar el proceso de desafuero en su contra por presuntos señalamientos de corrupción.

El legislador sostuvo que Moreno, también senador priista, se ha convertido en una de las figuras más visibles de la oposición al Gobierno Federal, principalmente por sus cuestionamientos públicos a las administraciones emanadas de Morena.

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Villalobos afirmó que el procedimiento de desafuero representa, desde su perspectiva, una forma de presión contra la oposición. Señaló que Morena utiliza su mayoría en la Cámara de Diputados y en la Sección Instructora para intimidar a sus adversarios políticos.

“Cuando un opositor alza la voz, lo persiguen como lo están haciendo con Alejandro Moreno. No lo vamos a permitir, estamos con él”.

El diputado priista también cuestionó actuaciones recientes de autoridades electorales relacionadas con Moreno Cárdenas. Indicó que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral habría intentado limitar sus expresiones y sostuvo que se aplicaron criterios distintos frente a casos similares.

Villalobos aseguró que el PRI respaldará a su dirigente nacional durante el proceso y adelantó que el partido continuará llevando sus señalamientos ante instancias nacionales e internacionales, al considerar que existe un uso faccioso de instituciones públicas.

De acuerdo con el legislador, la denuncia presentada por Moreno a nombre del PRI responde a la inconformidad del partido por decisiones que califican como irregulares. Añadió que existe una queja ante el Tribunal Electoral relacionada con determinaciones de la Comisión de Quejas del INE.

Finalmente, cuestionó al Gobierno Federal por lo que consideró una falta de pronunciamiento ante señalamientos contra funcionarios y gobernadores de Morena, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien vinculó con acusaciones públicas sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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