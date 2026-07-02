Propone María Antonieta Pérez equilibrar recreación y protección ambiental en uso de vehículos todoterreno

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La legisladora de Morena defendió su iniciativa para restringir la circulación de vehículos 4×4 en cauces de ríos y cuerpos de agua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, afirmó que la regulación del tránsito de vehículos todoterreno en cauces de ríos, arroyos y cuerpos de agua debe buscar un equilibrio entre el derecho a la recreación y la obligación de proteger los ecosistemas, sin privilegiar una actividad que implique daños al medio ambiente.

La legisladora recordó que la iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone que las autoridades de vialidad, en coordinación con instancias federales, determinen las zonas donde estará prohibida la circulación de este tipo de vehículos, con el objetivo de preservar los espacios naturales.

“Ninguna de las dos es más importante que otra; si privilegiamos la diversión a costa de destruir la naturaleza hemos puesto caducidad a nuestro entorno”, expresó.

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Pérez Reyes sostuvo que la responsabilidad de la sociedad es aprender a convivir en armonía con los ecosistemas, respetando los cauces de ríos, lagunas y demás cuerpos de agua, al considerar que la protección ambiental debe formar parte de las decisiones legislativas.

La diputada señaló que el reto consiste en construir un marco legal que permita atender las necesidades recreativas de la población sin poner en riesgo el equilibrio ecológico.

“El tema no es destruir la naturaleza para que el ser humano se pueda divertir. Eso no es diversión. Cuando estás exterminando o estás acabando con ecosistemas, como sucede cuando los vehículos todoterreno se meten a los cauces de los ríos, a las cuencas, a los cuerpos de agua, están destruyendo un sistema que, por naturaleza, al no existir, nos va a afectar a todos en el medio ambiente”, afirmó.

La legisladora advirtió que fenómenos como las sequías y el incremento de las temperaturas están relacionados con la alteración de los ecosistemas provocada por la actividad humana, por lo que consideró indispensable fortalecer las medidas de conservación.

Asimismo, señaló que la falta de regulación puede poner en riesgo la supervivencia de especies que habitan estos entornos naturales y reiteró que las autoridades tienen la obligación de proteger el patrimonio ambiental del estado.

“Como seres humanos no podemos darnos el lujo de no cuidar el medio ambiente; tenemos que encontrar el justo medio, el equilibrio perfecto para que podamos convivir en paz con la naturaleza”, concluyó.