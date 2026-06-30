Exhorta Congreso de Chihuahua a consultar registro obligatorio de líneas telefónicas

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Diputados solicitaron suspender las medidas restrictivas mientras se realiza una consulta pública sobre el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para impulsar una consulta pública sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, así como al Poder Ejecutivo Federal para suspender la aplicación de las medidas previstas hasta que concluya ese proceso.

La propuesta fue presentada por el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, quien argumentó que la telefonía móvil se ha convertido en un servicio esencial para el acceso al trabajo, la educación, los servicios financieros, la atención médica y la comunicación cotidiana.

“Suspender una línea telefónica no es apagar un aparato: es aislar a una persona del mundo contemporáneo.”

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El legislador sostuvo que la obligación de vincular una línea telefónica con la identidad de las personas debe analizarse bajo principios de legalidad, proporcionalidad, protección de datos personales, transparencia y consentimiento informado, debido a las implicaciones que tiene para la privacidad y el ejercicio de diversos derechos.

La propuesta también plantea solicitar al Gobierno federal que se suspendan los efectos obligatorios, sancionatorios y restrictivos del registro, mientras se desarrolla una consulta pública que permita conocer la opinión de la ciudadanía sobre la medida.

“Si la medida es tan necesaria, que se explique. Si es tan proporcional, que se justifique. Si es tan democrática, que se consulte.”

Sánchez Villegas afirmó que el combate a la delincuencia debe sustentarse en labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional, y no mediante restricciones que puedan dejar incomunicadas a personas que dependen del servicio de telefonía para trabajar, estudiar o acceder a servicios públicos.

El exhorto fue aprobado por mayoría de votos durante la sesión de la Diputación Permanente y será remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal para su consideración.