Exige diputado de Morena sustento legal a acusaciones contra Andrea Chávez y Ariadna Montiel

Publicidad - LB2 -

Oscar Avitia pidió al Gobierno del Estado informar si existen investigaciones formales y llamó a respetar la presunción de inocencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local de Morena, Óscar Avitia Arellanes, exigió al Gobierno del Estado aclarar si existen investigaciones formales en contra de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, luego de las acusaciones realizadas por la gobernadora María Eugenia Campos sobre una presunta venta ilegal de terrenos en la Sierra Tarahumara.

El legislador solicitó al fiscal general del Estado y al secretario de Seguridad Pública informar públicamente si existen denuncias, carpetas de investigación o averiguaciones relacionadas con la presunta comercialización de terrenos en zonas de reserva ecológica atribuidas a ambas morenistas.

“No es la primera vez que la titular del Ejecutivo estatal utiliza señalamientos sin sustento como herramienta de confrontación política, mientras Chihuahua enfrenta problemas que exigen su atención real”, afirmó Avitia.

- Publicidad - HP1

El diputado sostuvo que las declaraciones de la gobernadora carecen, hasta el momento, de una resolución emitida por una autoridad competente, por lo que consideró que se vulneran principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y el Estado de Derecho.

Asimismo, cuestionó la participación del secretario de Seguridad Pública Estatal en el tema, al considerar que un funcionario responsable de esa área no debe presentar acusaciones como hechos comprobados sin que exista una determinación judicial.

“Los pronunciamientos de carácter institucional deben privilegiar el respeto a la legalidad, garantizando que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales desarrollen las investigaciones con autonomía, objetividad e imparcialidad”, señaló.

Avitia subrayó que cualquier responsabilidad penal debe determinarse exclusivamente mediante los procedimientos legales correspondientes, y afirmó que mientras no exista una resolución firme, Andrea Chávez y Ariadna Montiel conservan plenamente sus derechos constitucionales.

El legislador agregó que defender la presunción de inocencia no implica impedir investigaciones o la rendición de cuentas, sino exigir que las responsabilidades sean determinadas con base en pruebas y conforme al marco legal.

Finalmente, pidió a la gobernadora María Eugenia Campos demostrar que sus señalamientos cuentan con sustento jurídico o, en caso contrario, ofrecer una disculpa pública por las acusaciones realizadas.