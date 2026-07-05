Impulsa Jael Argüelles campaña de esterilización y bienestar animal en memoria de su padre

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La diputada de Morena encabezó una jornada gratuita en Ciudad Juárez con 100 esterilizaciones y tratamientos contra garrapatas para perros y gatos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, encabezó este sábado una campaña gratuita de esterilización y aplicación de tratamiento tópico contra garrapatas para perros y gatos en el Centro Comunitario La Montada, donde se brindó atención veterinaria a decenas de familias juarenses.

Durante la jornada, que inició desde las 7:00 de la mañana, se realizaron 100 esterilizaciones y se aplicaron tratamientos preventivos contra garrapatas, con el objetivo de contribuir al control de la sobrepoblación de animales en situación de calle, prevenir enfermedades y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

“Mi padre fue un rescatista de corazón. Nunca podía pasar de largo cuando un animal necesitaba ayuda. Crecí viendo cómo abría las puertas de nuestra casa y de su vida para protegerlos. Ese ejemplo me enseñó que servir también significa cuidar, proteger y actuar con compasión”, expresó la legisladora.

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Argüelles explicó que la campaña también representó un homenaje a la memoria de su padre, a quien reconoció por haberle inculcado el respeto y la protección hacia los animales como una forma de servicio a la comunidad.

La diputada señaló que cada esterilización ayuda a prevenir el abandono y el maltrato animal, además de representar una decisión responsable por parte de las familias para mejorar la calidad de vida de sus mascotas y fortalecer la salud pública.

“Cada persona que hoy decidió esterilizar a su mascota y aplicarles el tratamiento está demostrando que el bienestar animal también es responsabilidad de todos. Así es como construimos una sociedad más empática, solidaria y humana”, afirmó.

La legisladora indicó que este tipo de jornadas forman parte de una estrategia permanente para acercar servicios gratuitos a las colonias de Ciudad Juárez, con acciones orientadas al bienestar de las familias y al cuidado responsable de los animales de compañía.

Al finalizar la actividad, Jael Argüelles agradeció la participación de las familias juarenses, así como el trabajo del personal médico veterinario y de las y los voluntarios que hicieron posible la campaña.