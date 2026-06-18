Se mantendrán lluvias, vientos fuertes y posible granizo en Chihuahua

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Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para este jueves y viernes.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este jueves y viernes persistirán las lluvias en distintas regiones del estado, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este jueves se espera un ambiente templado a cálido durante la mañana y de caluroso a muy caluroso por la tarde, con cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado en gran parte del territorio estatal.

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Las rachas de viento podrían alcanzar entre 55 y 65 kilómetros por hora en municipios del norte del estado, entre ellos Ciudad Juárez, Ahumada y Ascensión, condiciones que podrían generar tolvaneras o afectaciones en zonas expuestas.

Las temperaturas previstas oscilarán entre los 22 grados centígrados en la comunidad de El Vergel, municipio de Balleza, y los 41 grados en Ojinaga, una de las regiones más cálidas de la entidad.

Para el viernes, Protección Civil anticipó la continuidad de condiciones de calor intenso, además de un incremento en la probabilidad de precipitaciones en municipios de la Sierra Tarahumara y la zona occidente.

Las lluvias más significativas podrían registrarse en Guadalupe y Calvo, Moris, Chínipas y Guazapares, donde se prevén acumulaciones de hasta 50 milímetros. También se esperan precipitaciones de moderadas a dispersas en municipios como Madera, Temósachic, Ocampo, Uruachi, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, Cusihuiriachi y Cuauhtémoc.

En el resto del estado se pronostican lluvias aisladas y dispersas, acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Asimismo, la CEPC informó que continuarán las condiciones de viento fuerte, con rachas superiores a los 55 kilómetros por hora en Ascensión, mientras que en otras regiones del nor-noroeste podrían superar los 45 kilómetros por hora. En la zona centro-sur se estiman velocidades por encima de los 35 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos expuestos al viento y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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