Rosana Díaz se solidariza con familias afectadas por lluvias en Juárez

Este lunes, la diputada Rosana Díaz, representante del partido Morena, continuó con su labor de apoyo en las colonias más afectadas por las recientes lluvias en Ciudad Juárez. Durante su recorrido, Díaz enfatizó la importancia de mantenerse alerta ante los pronósticos de más precipitaciones, asegurando que su equipo no bajará la guardia en estos momentos críticos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- A través de sus redes sociales, la diputada compartió su compromiso de estar presente en las comunidades que han sufrido los estragos de las lluvias. “La transformación también es estar presentes en los momentos más difíciles, hombro a hombro con nuestra gente”, afirmó, destacando la necesidad de apoyo en situaciones de emergencia.

Díaz mencionó que su equipo ha estado distribuyendo láminas y material de limpieza para ayudar a las familias afectadas a proteger sus hogares. Esta acción forma parte de un esfuerzo mayor para mitigar el impacto de las lluvias y garantizar la seguridad de los habitantes del Distrito 4, donde se ha concentrado su atención en las últimas semanas.

La diputada, quien ha mantenido una relación cercana con la comunidad desde sus inicios en la radio y la televisión, reafirmó su compromiso de no abandonar a los ciudadanos en momentos de crisis. “Siempre he estado cerca de la gente, apoyando y gestionando, y hoy que soy su representante en el Congreso, no los voy a dejar solos”, aseguró.

El apoyo a las familias afectadas es parte de una estrategia más amplia para fomentar el bienestar en el estado de Chihuahua. Díaz enfatizó que su labor no se limita a la atención de emergencias, sino que busca contribuir a una transformación duradera que beneficie a todos los ciudadanos.

Finalmente, la diputada concluyó su mensaje reiterando que la comunidad de Juárez y del Distrito 4 puede contar con su respaldo. “Juntas y juntos vamos a seguir trabajando hasta que la transformación llegue a nuestro Estado y todas y todos vivamos en bienestar”, expresó, cerrando así su jornada de apoyo en las colonias afectadas.

