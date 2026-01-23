Retoma diputado Pedro Torres exigencias de familias por caso del crematorio Plenitud

Publicidad - LB2 -

Cuestiona a la FGE y a la Secretaría General de Gobierno por opacidad y falta de respuestas tras más de siete meses.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local de Morena, Pedro Torres Estrada, retomó en el Congreso del Estado los reclamos de familias juarenses afectadas por el caso del crematorio “Plenitud”, al formular 10 cuestionamientos formales dirigidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría General de Gobierno, por la falta de información y avances públicos tras más de siete meses de que se revelaron los hechos.

Durante la sesión permanente, el legislador señaló que el hallazgo de cuerpos que debieron haber sido incinerados y no lo fueron en dicho establecimiento de Ciudad Juárez provocó indignación social y un doble proceso de duelo para las familias, al no tener certeza sobre el destino real de los restos de sus seres queridos.

“La crisis forense y de control sanitario revelada en el caso del Crematorio Plenitud ha lacerado profundamente la dignidad de cientos de familias juarenses. No estamos frente a una simple falta administrativa, sino ante un agravio humanitario sin precedentes”, expresó el diputado.

Torres Estrada expuso que el colectivo “Justicia para Nuestros Deudos”, integrado por víctimas indirectas del caso, ha planteado dudas técnicas, jurídicas y administrativas que no han sido atendidas de manera institucional, situación que, advirtió, revictimiza a las familias al no existir certeza sobre si las cenizas entregadas corresponden realmente a sus familiares.

El legislador sostuvo que el Poder Legislativo tiene la obligación de exigir cuentas a las autoridades estatales involucradas, particularmente a la FGE, la Secretaría General de Gobierno, el Registro Civil y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), para esclarecer el número real de cuerpos localizados, el estado de las investigaciones penales y la eventual responsabilidad de funcionarios públicos.

Entre los cuestionamientos dirigidos a la FGE, el diputado solicitó precisar el número exacto de cuerpos encontrados, ante versiones que hablan de 386 cadáveres y cuatro esqueletos disociados, así como identificar las funerarias implicadas, el estado de las investigaciones en su contra y las razones por las que algunas continúan operando. También pidió explicar la falta de información periódica a la ciudadanía y si existe algún proceso de reparación integral del daño para las familias afectadas.

A la Secretaría General de Gobierno, Torres Estrada demandó aclarar qué autoridades han intervenido en el caso, los informes rendidos, así como la expedición de actas de defunción en las que se consigna “inhumación” cuando las familias recibieron cenizas, y los mecanismos administrativos para garantizar certeza sobre el destino final de los cuerpos.

El legislador indicó que las respuestas deberán presentarse en la próxima sesión permanente, con la formalidad que exige el Congreso del Estado, al considerar que el caso del crematorio “Plenitud” representa uno de los episodios más graves de opacidad y presunta negligencia institucional registrados en Ciudad Juárez en los últimos años.

