Restringirán uso de celulares en primarias y secundarias por acuerdo nacional

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La medida aplicará en educación básica tras un periodo informativo con familias, docentes y autoridades escolares

Ciudad de México (ADN/Staff) – Las autoridades educativas de las 32 entidades federativas acordaron regular el uso de teléfonos móviles en planteles escolares de educación básica, como parte de los lineamientos aprobados durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

El acuerdo establece que en escuelas primarias y secundarias se restringirá el uso de celulares durante toda la jornada escolar, con el objetivo de fortalecer entornos seguros, ordenados y enfocados en el aprendizaje.

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En representación de la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, firmó el acuerdo nacional, en representación del titular de la dependencia estatal, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

De acuerdo con lo informado, los lineamientos entrarán en vigor el próximo mes y su aplicación será diferenciada conforme al nivel educativo. En educación básica, la medida será más estricta, mientras que en Educación Media Superior cada plantel definirá sus propias reglas en consenso con su comunidad educativa.

Las instituciones de Nivel Superior conservarán su autonomía para establecer normativas internas sobre el uso de dispositivos móviles, de acuerdo con sus condiciones académicas, administrativas y de operación.

El acuerdo también prevé que, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se abrirá un periodo de 30 días hábiles para realizar asambleas informativas con madres, padres de familia, tutores y docentes.

Durante esas reuniones se buscará difundir los lineamientos, sensibilizar a la comunidad escolar y definir las dinámicas internas que aplicará cada plantel para cumplir con la regulación.

Asimismo, las autoridades educativas estatales tendrán 180 días naturales para emitir o adecuar los instrumentos jurídicos necesarios, con el fin de armonizar el acuerdo en escuelas públicas y privadas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, con la participación de autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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