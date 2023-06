¡Dos fichajes estelares llegan al FC Juárez! ¿Cambiarán su suerte?

Publicidad - LB2 -

Los Bravos de Ciudad Juárez se refuerzan con Sebastián Jurado y Avilés Hurtado para la temporada Apertura 2023. Descubre más detalles sobre estas adquisiciones y la salida de Felipe Rodríguez en este artículo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Alexis González) – La temporada anterior no fue lo que el equipo fronterizo esperaba, luego de que los resultados no lo favorecieran y que nuevamente no lograra tener un buen desempeño a pesar de las contrataciones que realizó.

Ahora de cara al inicio del Apertura 2023 de la Liga MX, al parecer ya hay dos nuevos jugadores en la institución de los cuales solamente faltaría el acuerdo con sus respectivos representantes y hacer oficial el anuncio. El guardameta Sebastián Jurado, proveniente del Cruz Azul y originario de la capital del país, estaría uniéndose al equipo de Bravos en los siguientes días. Asimismo, el atacante Avilés Hurtado, proveniente del Pachuca, se sumaría a las filas del FC Juárez. Estos serían los dos primeros fichajes del equipo. Además, se confirmó la salida del guardameta Felipe Rodríguez, quien se uniría a Tigres.

A falta de 16 días para el inicio del torneo, hoy dio comienzo la gira de amistosos para el conjunto juarense. En su primer enfrentamiento contra el Querétaro, el resultado no fue favorable, ya que cayeron con un marcador de 5-1. Los siguientes partidos de preparación serán contra Cruz Azul, Pumas y Monterrey, con la esperanza de mejorar su rendimiento y afinar su estrategia antes del inicio oficial del torneo.

Los Bravos de Ciudad Juárez confían en que la llegada de Jurado y Hurtado fortalezca su plantel y les permita alcanzar mejores resultados en la próxima temporada. Los aficionados esperan que estos fichajes estelares marquen un punto de inflexión en el desempeño del equipo y les brinden un motivo de esperanza para alcanzar el éxito en la Liga MX.