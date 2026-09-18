Destina Estado más de 37 mdp a estímulos para personal educativo

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Mil 274 trabajadoras y trabajadores de apoyo y asistencia recibieron reconocimiento por trayectoria laboral.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte, a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, destinó más de 37 millones de pesos para la entrega de estímulos económicos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

De acuerdo con la dependencia estatal, fueron reconocidas mil 274 trabajadoras y trabajadores administrativos, de mantenimiento y de gestión institucional pertenecientes a 10 regiones de la entidad.

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Los estímulos fueron entregados a personal con trayectorias de entre 10 y 50 años de labor ininterrumpida en el sistema educativo estatal.

El titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, señaló que el reconocimiento busca destacar los años de vida, esfuerzo, compromiso y servicio del personal educativo.

“Cada uno de estos años representa muchas jornadas de trabajo, momentos compartidos con generaciones de estudiantes, problemas resueltos, puertas abiertas, espacios preparados, familias atendidas y escuelas que siguieron adelante gracias a su compromiso”.

La directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Teresa de Jesús López Ramírez, destacó que el trabajo administrativo y de asistencia constituye una parte fundamental para el funcionamiento diario de los planteles escolares.

La funcionaria señaló que las actividades de este personal permiten que las escuelas operen desde la apertura de instalaciones por la mañana, la gestión de pagos docentes y el mantenimiento de espacios en condiciones adecuadas.

El secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo Zendejas, resaltó la presencia de este personal en los municipios del estado y la importancia de respaldar sus tareas de manera permanente.

En representación de las personas homenajeadas, Luz María Corral, trabajadora de Secundarias Generales con 25 años de servicio, expresó que el estímulo refleja una historia compartida de aprendizaje, retos y vida comunitaria.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a representantes de distintas regiones de Chihuahua. Entre los casos destacados se incluyó el homenaje a María Yolanda Cruz Ordóñez, por 45 años de servicio, así como a personal con medio siglo de labor en el municipio de Casas Grandes.

En el presídium también participaron Rubén Castañeda Mora, coordinador técnico de la Secretaría de Educación Pública; Nalleí Carrete, directora de Administración de SEECH; y representantes de la Sección 8 del SNTE.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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