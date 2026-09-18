Invita Turismo a disfrutar eventos deportivos y culturales en Chihuahua

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Del 18 al 20 de septiembre habrá actividades de aventura, gastronomía, cultura y entretenimiento en distintos municipios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo invitó a la población a participar en los eventos programados del 18 al 20 de septiembre en diferentes destinos del estado, como parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura y del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!

La dependencia informó que las actividades incluyen propuestas deportivas, gastronómicas, culturales, de aventura y entretenimiento para distintos públicos.

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Del 18 al 20 de septiembre se realizará el Ultra Trail Cascadas Huajumar, en el municipio de Ocampo, donde las y los participantes recorrerán rutas rodeadas de naturaleza y paisajes serranos.

Para el 19 de septiembre, Creel, Bocoyna, será sede de la Carrera ANEN A5, evento de motociclismo que reunirá a participantes y aficionados en caminos de la Sierra Tarahumara.

El 20 de septiembre, San Francisco de Conchos recibirá el Boquilla Trail Run, competencia pedestre que permitirá a las y los corredores recorrer paisajes naturales característicos de ese destino turístico.

Ese mismo día, en la ciudad de Chihuahua se llevará a cabo la Carrera Exhacienda del Torreón, certamen de ciclismo de montaña que se desarrollará en la colonia Ocampo, en un entorno que combina historia y aventura.

La programación también incluye actividades culturales y gastronómicas. El 19 de septiembre se realizará en la capital del estado la quinta edición del Medieval Game Fest, con áreas temáticas, gastronomía, vino, cerveza artesanal, combates medievales, música, teatro, danza, arte circense y dinámicas familiares.

Los días 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo el Festival Carne y Vino 2026, en la Nogalera San Bernardo, en Chihuahua capital, con cocina de autor chihuahuense, destilados nacionales y vinos locales.

El festival contará además con música en vivo, zona wellness y actividades para niñas y niños, como parte de una agenda enfocada en el turismo gastronómico y familiar.

La Secretaría de Turismo informó que la programación completa puede consultarse en los calendarios oficiales del Festival Internacional de Turismo de Aventura y del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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