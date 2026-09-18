Invita Cultura a disfrutar la Muestra Estatal de Teatro en Ciudad Juárez

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La edición 34 de la MET se realizará del 24 de septiembre al 3 de octubre con funciones y talleres gratuitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura invitó a la comunidad juarense a participar en la edición número 34 de la Muestra Estatal de Teatro 2026, que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 3 de octubre en distintos recintos de Ciudad Juárez.

La actividad se realiza en coordinación con el programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con una programación integrada por funciones teatrales y talleres de capacitación artística.

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La programación iniciará el jueves 24 de septiembre con la obra “Nuestro hilo rojo”, de Cajero Producciones, agrupación originaria de Ciudad Juárez, en el Teatro Gracia Pasquel.

El viernes 25 de septiembre se presentará “Reguiletes en el viento”, de Gorgonas Teatro, procedente de Chihuahua, también en el Teatro Gracia Pasquel. Para el sábado 26 de septiembre está programada “En busca del Snark”, de MAAS Teatro, en la Concha Acústica del Parque Central.

El domingo 27 de septiembre llegará al Teatro Gracia Pasquel la obra “Mi tía la solterona”, de Compañía Los Otros, originaria de Hidalgo del Parral. El lunes 28 de septiembre se presentará “Noctámbula”, de JF Teatral, en el mismo recinto.

La programación continuará el martes 29 de septiembre con “Puntitos”, del Grupo de Títeres Cachiripa, en Telón de Arena. En ese mismo espacio, el miércoles 30 de septiembre se presentará “¡Hey Pachuco!”, de Armonía Producciones, agrupación de Ciudad Juárez.

El jueves 1 de octubre, La Rodadora será sede de “Tochtli, el conejo de la luna”, de Compañía Escénica Rueda Rueda. El viernes 2 de octubre se presentará “La extraordinaria historia de Olivia Waller”, de Producciones Barbarellas, en la Concha Acústica del Parque Central.

La clausura se realizará el sábado 3 de octubre, a las 20:30 horas, en Telón de Arena, con la presentación de “Silvano el rey de los vatos”, de Teatro Juarteca. Durante esa jornada también se dará a conocer a la compañía que representará a Chihuahua en la Muestra Regional de Teatro.

Como parte de las actividades de formación, del 24 de septiembre al 2 de octubre se desarrollarán tres talleres de capacitación artística, con duración de tres días cada uno, dirigidos a compañías participantes, artistas juarenses y público interesado.

Entre los talleres se encuentra Training de dramaturgia, que será impartido por el maestro Ginés Cruz, proveniente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura informó que todas las funciones y talleres serán gratuitos, por lo que invitó a las familias y a la comunidad artística a consultar la programación completa y participar en las actividades de la Muestra Estatal de Teatro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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