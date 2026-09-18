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Entrega Estado repavimentación de calle Canal de Corinto en Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La obra forma parte del programa “En tu Colonia, Cuenta Conmigo”, con inversión superior a 100 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entregó los trabajos de repavimentación de la calle Canal de Corinto, en la colonia Infonavit San Lorenzo de Ciudad Juárez.

El representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, informó que la obra forma parte del programa “En tu Colonia, Cuenta Conmigo”, que contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos.

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La intervención se realizó en el tramo comprendido entre la avenida Valle de Juárez y la calle Laguna de Balcázar, donde se llevaron a cabo trabajos de fresado, riego de liga, renivelación y colocación de carpeta asfáltica.

Como parte de la obra, también se efectuó la rehabilitación de pozos de visita y cajas de válvulas, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación de la infraestructura urbana en el sector.

Además, se realizaron trabajos de pintura en guarniciones, líneas divisorias y pasos peatonales, para mejorar la seguridad vial y la movilidad de peatones y automovilistas.

La repavimentación beneficiará a habitantes de las colonias Infonavit San Lorenzo, Frontera, Condominio Magnolia, Fraccionamiento Arcoíris, Fraccionamiento México y Fraccionamiento Era de San Lorenzo.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el programa contempla la repavimentación de 36 vialidades en igual número de colonias de Ciudad Juárez, como parte de las acciones de mejoramiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades estatales prevén concluir y entregar los trabajos incluidos en este programa hacia finales de año.

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