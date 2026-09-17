Emite Estado alerta preventiva por tormenta al oeste de Ciudad Juárez

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Protección Civil mantiene vigilancia ante posible lluvia, actividad eléctrica y rachas de viento en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado emitió una alerta preventiva para la población de Ciudad Juárez ante la presencia de un núcleo de tormenta localizado en el extremo oeste del municipio, con desplazamiento de sur a norte.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el sistema se mantiene bajo monitoreo permanente, debido a que un eventual cambio en la dirección o intensidad del viento podría desplazarlo hacia la zona urbana.

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De presentarse esa condición, podrían registrarse lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento en distintos sectores de la ciudad, por lo que las autoridades llamaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

“La CEPC exhortó a la población a mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas”.

Entre las recomendaciones para automovilistas, Protección Civil pidió disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes, mantener distancia adecuada entre vehículos y evitar circular por pasos a desnivel o zonas propensas a encharcamientos.

La dependencia también solicitó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, mobiliario y otros artículos ubicados en techos, patios o balcones.

Ante la posible presencia de actividad eléctrica, se recomendó evitar permanecer bajo árboles, cerca de bardas en malas condiciones o junto a estructuras metálicas altas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema y coordinación con autoridades locales para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 911.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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