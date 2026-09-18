Anuncia Educación descuentos en trámites de Cédula Profesional Estatal

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Durante octubre se aplicará 40 por ciento de descuento en registros, expedición, duplicados y autorización de peritos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Dirección Estatal de Profesiones, anunció que durante octubre aplicará un descuento del 40 por ciento en los trámites de Cédula Profesional Estatal.

La promoción tiene como finalidad apoyar la economía de las y los profesionistas, y se aplicará en el registro de título, expedición y duplicado de cédula o registro, así como en la autorización de peritos.

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El titular de la Dirección Estatal de Profesiones, Jesús Villarreal Macías, señaló que estas acciones buscan facilitar la regularización de documentos y brindar certeza a la ciudadanía sobre la validez de los antecedentes académicos.

La dependencia informó que mantiene convenios con instituciones educativas para que las personas egresadas reciban su título y Cédula Profesional Estatal al momento de su graduación.

Como parte de estas acciones, también se trabaja con los colegios de profesionistas registrados, con el objetivo de mantener actualizados sus datos, fortalecer la colegiación formal y contribuir a la regulación del ejercicio profesional en la entidad.

José Carlos Coria, jefe del Departamento de Registro Estatal de Profesiones, informó que durante octubre las tarifas serán de 318 pesos para nivel Técnico; 375 pesos para Técnico Superior Universitario; 396 pesos para Licenciatura; 475 pesos para Maestría y Doctorado; y 555 pesos para Especialidad.

El duplicado de cédula tendrá un costo de 341 pesos, mientras que la autorización para peritos será de 555 pesos durante el periodo de descuento.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de la Dirección Estatal de Profesiones, ubicadas en el primer piso del Edificio Héroes de la Revolución, en la ciudad de Chihuahua.

En Ciudad Juárez, la atención se ofrecerá en la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, conocida como Pueblito Mexicano.

La Secretaría de Educación y Deporte informó que los requisitos y la agenda de citas estarán disponibles en el portal oficial de la Dirección Estatal de Profesiones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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