Reconoce Estado a empresas por buenas prácticas ambientales en Juárez

La SDUE entregó distintivos a compañías participantes en el programa Procavech 2025-2026.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, entregó reconocimientos a empresas de Ciudad Juárez que cumplieron con los criterios del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario y Buenas Prácticas Ambientales del Estado 2025-2026.
El director de Ecología de la SDUE, Víctor Méndez Vega, informó que con esta entrega concluye un ciclo más de trabajo enfocado en programas de autorregulación ambiental para el sector empresarial.
De acuerdo con la dependencia estatal, el objetivo del programa es brindar herramientas técnicas a las empresas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y promover acciones con impacto positivo en sus procesos.
En el ciclo 2025-2026 participaron 84 empresas de siete municipios del estado, de las cuales 35 corresponden a Ciudad Juárez. El resto pertenece a Aquiles Serdán, Camargo, Chihuahua, Jiménez, Nuevo Casas Grandes y Parral.
Las empresas participantes recibieron asesoría técnica y retroalimentación personalizada por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Además, 44 compañías registraron proyectos de Buenas Prácticas Ambientales, de las cuales 37 lograron acreditarse por la efectividad e impacto positivo de las acciones implementadas.
Del total de reconocimientos, 37 correspondieron a la Categoría Bronce, de los cuales 26 fueron para empresas de Chihuahua y 11 para compañías de Ciudad Juárez.
En la Categoría Plata se entregaron 34 reconocimientos a empresas de Camargo, Chihuahua, Jiménez, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Parral.
La Categoría Oro, considerada la máxima distinción del programa, fue otorgada a tres empresas: una de Chihuahua y dos de Ciudad Juárez.
Adicionalmente, en coordinación con la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, se entregaron seis reconocimientos especiales a compañías por aportaciones destacadas en materia energética.
Como resultado del ejercicio Procavech 2025-2026, la SDUE reportó ahorros de 15 millones 963 mil 830 gigavatios al año en consumo energético y 9 mil 455.2 metros cúbicos anuales de agua.
También se informó una reducción de 8 mil 389 toneladas de residuos al año y una disminución de 6 mil 353.95 toneladas de dióxido de carbono anuales.
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