Reconoce Estado a empresas por buenas prácticas ambientales en Juárez

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La SDUE entregó distintivos a compañías participantes en el programa Procavech 2025-2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, entregó reconocimientos a empresas de Ciudad Juárez que cumplieron con los criterios del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario y Buenas Prácticas Ambientales del Estado 2025-2026.

El director de Ecología de la SDUE, Víctor Méndez Vega, informó que con esta entrega concluye un ciclo más de trabajo enfocado en programas de autorregulación ambiental para el sector empresarial.

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De acuerdo con la dependencia estatal, el objetivo del programa es brindar herramientas técnicas a las empresas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y promover acciones con impacto positivo en sus procesos.

En el ciclo 2025-2026 participaron 84 empresas de siete municipios del estado, de las cuales 35 corresponden a Ciudad Juárez. El resto pertenece a Aquiles Serdán, Camargo, Chihuahua, Jiménez, Nuevo Casas Grandes y Parral.

Las empresas participantes recibieron asesoría técnica y retroalimentación personalizada por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Además, 44 compañías registraron proyectos de Buenas Prácticas Ambientales, de las cuales 37 lograron acreditarse por la efectividad e impacto positivo de las acciones implementadas.

Del total de reconocimientos, 37 correspondieron a la Categoría Bronce, de los cuales 26 fueron para empresas de Chihuahua y 11 para compañías de Ciudad Juárez.

En la Categoría Plata se entregaron 34 reconocimientos a empresas de Camargo, Chihuahua, Jiménez, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Parral.

La Categoría Oro, considerada la máxima distinción del programa, fue otorgada a tres empresas: una de Chihuahua y dos de Ciudad Juárez.

Adicionalmente, en coordinación con la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, se entregaron seis reconocimientos especiales a compañías por aportaciones destacadas en materia energética.

Como resultado del ejercicio Procavech 2025-2026, la SDUE reportó ahorros de 15 millones 963 mil 830 gigavatios al año en consumo energético y 9 mil 455.2 metros cúbicos anuales de agua.

También se informó una reducción de 8 mil 389 toneladas de residuos al año y una disminución de 6 mil 353.95 toneladas de dióxido de carbono anuales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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