Convoca Estado a jóvenes de Chihuahua para integrarse a Embajadores del Cambio 2026

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El programa busca fortalecer liderazgo juvenil, comunicación digital y creación de contenido con impacto social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud, presentó en Ciudad Juárez la convocatoria para participar en el programa “Embajadores del Cambio 2026”, Segunda Generación, dirigido a jóvenes interesados en desarrollar proyectos de comunicación con impacto social.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer el liderazgo juvenil y fortalecer las ideas de las y los jóvenes de Chihuahua, mediante herramientas enfocadas en comunicación digital, uso responsable de redes sociales y creación de contenido con propósito comunitario.

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Pedro Beltrán Valerio, subdirector operativo del instituto, explicó que el programa busca que las juventudes utilicen las plataformas digitales como espacios para expresar inquietudes, compartir propuestas y promover acciones positivas en sus comunidades.

“Se busca brindar a las y los jóvenes herramientas que les permitan expresar sus ideas y comunicar sus inquietudes de manera responsable”.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 15 a 25 años, quienes deberán contar con disponibilidad de horario para asistir a las actividades programadas, entre ellas talleres, capacitaciones, ponencias y eventos relacionados con comunicación, participación juvenil y generación de contenido.

Las y los seleccionados recibirán acompañamiento formativo, además de un kit de bienvenida con equipo básico para creación de contenido, como aro de luz, micrófono y trípode. También se otorgará constancia de participación al concluir el proceso.

Para registrarse, las personas interesadas deberán presentar una identificación oficial o comprobante de edad, así como un video o carta de exposición de motivos en la que expliquen por qué desean integrarse al proyecto. También deberán entregar una carta compromiso para asumir las responsabilidades del programa.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre, mientras que los resultados de las y los jóvenes seleccionados serán dados a conocer el 26 de septiembre.

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