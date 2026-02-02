Responde diputada Xóchitl Contreras a señalamientos del alcalde y acusa prácticas de nepotismo

Publicidad - LB2 -

La legisladora afirma que las acusaciones buscan desviar la atención de problemas urbanos y presuntas irregularidades municipales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras respondió a los señalamientos realizados por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, luego de que el edil la acusara de presunto nepotismo, afirmando que dichas declaraciones buscan desviar la atención de presuntos actos de corrupción, deficiencias administrativas y abandono urbano en la ciudad.

La legisladora sostuvo que confundir nepotismo con vínculos familiares sin relación de subordinación ni toma de decisiones administrativas representa una estrategia para evitar rendir cuentas. Señaló que el trabajo de familiares con trayectoria propia y sin dependencia jerárquica no encuadra en esa práctica, de acuerdo con los criterios del servicio público.

“Nepotismo no es tener familiares con años de trabajo y méritos propios cuando no existe subordinación ni decisión sobre nombramientos”, expresó.

Contreras afirmó que sus señalamientos públicos han estado enfocados en el estado de las vialidades, colonias con rezagos, obras con sobrecostos, desorden administrativo y servicios públicos deficientes, y que, en respuesta, el gobierno municipal ha optado por ataques personales.

Asimismo, la diputada señaló como contradictorio que el alcalde realice acusaciones de carácter ético cuando, dijo, existen familiares directos de su esposa laborando dentro del DIF Municipal, organismo que forma parte de la estructura del Gobierno Municipal.

En ese contexto, cuestionó que no se hayan aclarado temas relacionados con inseguridad, baches, inundaciones y fallas en los servicios públicos, a pesar de que el municipio registra incrementos en la recaudación.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará señalando presuntas irregularidades y defendiendo a las familias juarenses, e hizo un llamado a que el debate público se mantenga en el terreno de los argumentos y la rendición de cuentas.

