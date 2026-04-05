Reporta Protección Civil acciones preventivas y atenciones durante operativo de Semana Santa en Chihuahua

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Autoridades mantienen despliegue en carreteras, centros recreativos y zonas turísticas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene activa la estrategia preventiva del Operativo Semana Santa 2026, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de familias y turistas en el estado.

Durante el periodo comprendido entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, se realizaron diversas intervenciones en carreteras, centros recreativos y zonas turísticas, principalmente por accidentes, emergencias médicas y acciones de prevención.

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En materia de seguridad vial, se brindó apoyo a una familia por una falla mecánica en la carretera Chihuahua–Delicias, mientras que en el mismo tramo se atendió una volcadura con personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

“Continúan las acciones de prevención para garantizar la seguridad de familias y turistas”

En el sur del estado, se reportaron atenciones médicas en espacios recreativos, incluyendo una mujer lesionada en Jiménez y otra que cayó desde una altura en San Francisco de Conchos, además de casos de desmayo, quemaduras y choque anafiláctico en la zona de La Boquilla.

En áreas naturales, como el Parque Nacional Cascada de Basaseachi, dos mujeres resultaron lesionadas, una con fractura y otra con afectaciones en la rodilla, siendo auxiliadas por personal operativo.

Asimismo, se atendieron incidentes relevantes como un incendio forestal en Bocoyna, controlado mediante brechas cortafuego, así como incendios de pastizal en Matamoros, con seguimiento para evitar su propagación.

“La línea 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día”

Entre otros hechos, se reportó una persona fallecida tras la volcadura de una camioneta en Buenaventura, además de una menor extraviada en un centro recreativo de Julimes, quien fue localizada, y una riña en San Francisco de Conchos.

Las autoridades también brindaron atención a accidentes vehiculares en Creel y en el tramo Balleza–Guachochi, además de realizar labores preventivas en presas y parques, incluyendo curaciones menores y atención a malestares de salud.

La CEPC reiteró el llamado a la población a seguir las indicaciones del personal en campo, extremar precauciones ante condiciones climáticas adversas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1, ante el incremento de movilidad durante el periodo vacacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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